Kavgada yaralanan Ö.B. ve M.A.B. ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ö.B. yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de husumetli aileler arasında kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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