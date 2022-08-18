Mardin'de husumetli aileler arasında kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de husumetli aileler arasında kavga: 2 yaralı

18.08.2022 11:02
Mardin'de husumetli aileler arasında kavga: 2 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Midyat ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Suriyeli iki aile arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Ö.B. ve M.A.B. ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ö.B. yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan F.S, J.S, S.S. ile J.S'yi gözaltına aldı. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de husumetli aileler arasında kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Mardin'de husumetli aileler arasında kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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