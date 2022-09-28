Mardin'de ormanda odun toplayanlara yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de ormanda odun toplayanlara yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

28.09.2022 14:19
Mardin'de ormanda odun toplayanlara yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında odun toplayan kişilere yönelik silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında odun toplayan kişilere yönelik silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Bagok Dağı mevkisindeki kırsal Üçköy Mahallesi'nin ormanlık alanında odun toplayan kişilere silahla ateş açıldı. Saldırıda, 2 kişi yaralandı.

Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de ormanda odun toplayanlara yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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