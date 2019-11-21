Mardin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Onur Günü" kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Mehmet Edip Fatma Yüksel Kız Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Pınar Ayla, Mardin'in tarihi, kültürel ve sosyal açıdan büyük zenginlikleri içinde barındıran kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Mardin'in tarih boyunca pek çok devlet tarafından işgal edilmek istendiğini kaydeden Ayla, şöyle dedi:

"Milli Mücadele döneminde önce ayrılıkçı bir hareket başlatma düşüncesine sahip İngilizler, daha sonra da 21 Kasım 1919 tarihinde Fransız komutan Norman önderliğindeki silahlı güçler tarafından işgal edilmek istenmiştir. Norman Mardin'e gelerek şehrin kendilerine teslim edilmesini istemiş, ancak şehir halkı buna şiddetle karşı çıkarak büyük bir direnç göstermiştir. Bu direnç karşısında ne yapacağını şaşıran Fransız komutan Norman ve arkadaşları şehri terk etmek zorunda kalmışlardır. Şehirdeki kuşatma kan dökülmeden bertaraf edilmiştir. Mardin halkı bu zor günlerde ülkenin birlik ve bütünlüğüne sahip çıkarak, vatan sevgisinin her şeyden yüce bir sevgi olduğunu göstermiştir. "

Pınar Ayla, tarihçilerin yaptığı araştırmalar ve belediyenin aldığı karar doğrultusunda 2011'den itibaren Mardin'de 21 Kasım'ın "Kurtuluş Günü" olarak değil "Onur Günü" olarak kutlanmaya başlandığını da anımsattı.

Törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da katıldı.