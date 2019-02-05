Mardin'in Yeni Aziz Sancar'ları 'Yükselen Yıldızlar' Kategorisinde Birinci Oldu

Mardin'in yeni Aziz Sancar'ları 'Yükselen Yıldızlar' kategorisinde birinci oldu Legodan yaptıkları robotla Mars'tan dünyaya su getirme projesi birincilik getirdiMARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesi Kasimiye Ortaokulunda okuyan 5 robotik kodlama eğitimi alan öğrenciler, legolardan yaptıkları...

Mardin'in yeni Aziz Sancar'ları 'Yükselen Yıldızlar' kategorisinde birinci oldu

Legodan yaptıkları robotla Mars'tan dünyaya su getirme projesi birincilik getirdi



MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesi Kasimiye Ortaokulunda okuyan 5 robotik kodlama eğitimi alan öğrenciler, legolardan yaptıkları robotlar ile 'Marstan Dünyaya su getirme' projesi ile 36 özel okul arasında Yükselen Yıldızlar kategorisinde birinci oldu.

Kasimiye Ortaokulunda 6., 7. ve 8. sınıf öğrencisi olan 5 öğrenci İstanbul'da bu yıl 15'incisi düzenlenen First Lego League 2019 Turnuvasına Yükselen Yıldızlar kategorisinde Mardin'in gururu oldu. Fen Bilgisi ve robotik kodlama eğitmeni Yusuf İslam Güneş'in geçen yıl okul yönetimi ve veliler ile birlikte hazırladığı kodlama sınıfında eğitim gören öğrencilerin bu yıl Yükselen Yıldızlar kategorisinde 36 özel okulu geride bırakarak birinciliğe yürüdü. Daha önce Mardin'in Sivrice köyünde robotik kodlama ile dünyaya açılan öğrencilerin ardından Kasimiye Ortaokulu öğrencileri 2. kez Mardin'e büyük gurur yaşattı.

4 aylık çalışma ile birincilik getirdiler

İhlas Haber Ajansı muhabirine okulun kapılarını açan Kasimiye Ortaokulu yönetimi öğrencilere dersleri dışında yetenekleri doğrultusunda destek verildiği zaman Mardin'den onlarca bilim insanı ve Aziz Sancar'ların yetişeceğine dikkat çekti. Yarışmada derece alan öğrencileri ile gurur duyduğunu kaydeden Kasimiye Ortaokulu Fen bilgisi öğretmeni ve robotik kodlama eğitmeni Yusuf İslam Güneş, "Okul yönetimimiz ve öğretmenlerimizin velilerin destekleriyle sınırlı imkanlarla burada kurduğumuz atölye sayesinde öğrencilerimiz ile birlikte robotik kodlama yapıyoruz. Bu atölyede 106 öğrencimize robotik kodlama temel eğitimi verdik. Bu öğrenciler arasında başarılı olan 18 öğrenci ile birlikte robotik kodlamalara geçtik ve çalışmalar başladık. Amacımız günlük hayatta var olan sorunlara karşı güncel çözümler ve işin içine kodlama ve robotların olacağı çözümler üretmekti. 3 proje gerçekleştirdik ve bu projeleri TUBİTAK bilim fuarına da sunma imkanı bulduk. Bu yıl yeniden 86 öğrenci ile eğitimlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 4 aylık kısa bir süre içerinde öğrencilerimiz bu yarışmaya hazırlandı. Bilim kahramanları derneğinin Türkiye'de gerçekleştirdiği bir proje var ismiyle bu yıl 15'incisi düzenlenen Fest Lego League'de öğrencilerimiz 4 ay gibi kısa bir sürede hazırlandılar. Yükselen Yıldız kategorisinde birinci oldular. Bu yıl ilk kez katılmalarına rağmen Uzay serüveni kategorisinde uzayda karşılaşılan sorunlarla çözüm bulma vardı. Çeşitli görevleri yerine getirerek bu başarıyı elde ettiler"dedi.

"Çocuklar yeteneklere yönlendirilirse Aziz Sancar'lar, bilim insanları çıkabilir"

Okul Müdürü Ahmet Malkir okul olarak projeye tam destek verdiklerini kaydederek, "Yer mekan ve imkan zorluklarına rağmen velilerimizin destekleri ile eksiklerimizi temin ettik. Yarışmada tek devlet okulu olarak bizim okulumuzdu. Öğretmenlerimizi öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Çocukları aslında derslerin dışında bu tarz düşünme, problem çözme yeteneklerini ön plana çıkarırsak çok farklı yeteneklerin çıktığını görüyoruz. Aziz Sancar'lar çok farklı bilim insanları öğrencilerimizin içinden çıkabilir" diye konuştu.

"Hayali ülkesine faydalı büyük projelere imza atan mühendis olmak"

Yarışmada derece alan 8. sınıf öğrencilerden Muhammed Enes Akbaş 10 yaşından beri kodlama ile uğraştığını belirterek "Bilgisayar mühendisi kuzenim senin böyle bir şeye yeteneğin var gibi dedi. Bende ilk başta kendi başıma bir şeyler yapmaya başladım. Okulumuzda böyle bir etkinlik olduğunu öğrendim ve Yusuf hocamın desteği ile burada çalışmalara başladım. İlk başta maddi manevi zorluklar yaşadık. Ama bunları aştık ve başardık. Projede görevlendirmeler vardı. Bizde "Mars'ta ki suyu robotlarla dünyaya götür" görevini bizde robotlarla yaptık. İyi bir ekip olduk. Hayalim ülkeme faydalı büyük illere imza atan bilgisayar mühendisi olmak"dedi.

Oyuncaktan robot yaptılar

İlk başta ailesinin legolarla oyun oynadığını düşündüğünü ve gelen birincilik ile çok mutlu olduğunu aktaran Emir Çelik, "Legoları oyuncak olarak görenler olabilir. Ama hem oyuncak alanında hem bazı maketlerde kullanılıyor ve bizler robot yapımında kullandık. Ben animatör olmak istiyorum ve resim alanında iyiyim" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Eyüp Sarıkurt hayalinin subay veya mühendis olmak olduğunu ifade ederek, kodlamaya ilk başta ilgi duymadığını sonradan bu etkinliğe katılarak hayallerine koştuğunu söyledi.

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