Mardin şehidinin Ankara'daki evine ateş düştü
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Mardin şehidinin Ankara'daki evine ateş düştüANKARA - Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın Ankara'da evine ateş düştü.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:58 Kaynak: İHA
Mardin şehidinin Ankara'daki evine ateş düştü
ANKARA - Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın Ankara'da evine ateş düştü.
Tufan Kansuva'nın şehit olduğu haberinin alınmasın ardından Etimesgut'taki evinin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Belediye ekipleri tarafından taziye çadırı kuruldu. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük taziyede bulundu.
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