Mardin Valisi Demirtaş OSB'deki fabrikaları gezdi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret ederek, Başkan Vekili Nasır Duyan'dan bilgi aldı, ardından fabrikaları gezerek fabrika sahiplerinden sorunları dinleyip çalışanlarla sohbet etti.

Un fabrikasını gezen Vali Demirtaş, fabrika sahibi Hüsnü Duyan'dan bilgi aldı. Duyan, günlük 400 ton un üretimi gerçekleştirdiklerini, 35 kişinin de sürekli olarak fabrikada çalıştığını söyledi. OSB ziyareti ile ilgili konuşan Vali Demirtaş, "Organize Sanayi Bölgeleri bulundukları ilin ekonomisinin lokomotifi görevini üstleniyor. Mardin OSB'deki yatırımları, üretimi ve ihracat rakamları, şehir, bölge ve ülke ekonomisine sağladığı katkı ve oluşturduğu istihdamı önemsiyoruz. 2. OSB'de altyapı çalışmaları tamamlandı. Elektrik ihalesi verildi ve inşaatlara başlandı. 2.OSB'nin devreye girmesi ile birlikte Mardin ve bölge ekonomisi güçlü konuma gelecek. İstihdam oluşturucu yatırımlara öncelik verilmesi, işsizlik sayısını da azaltacaktır. 2. OSB'de genişlemeleri dikkate alarak TEİAŞ ile Trafo İndirme Merkezi kurulması yönünde de çalışmalar sürdürülüyor" dedi.

Mardin sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı ve OSB Başkan Vekili Nasır Duyan, Vali Mahmut Demirtaş'ın Organize Sanayi Bölgesine ve iş adamlarına gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi. Duyan, "Valimiz ile yaptığımız görüşmelerde ayda bir defa OSB'deki fabrikalarda gezi ve incelemelerde bulunacaklarını söyledi. Bugün birkaç fabrika ve tesisi gezdik. Üyelerimiz sorunlarını muhatabına iletme imkanı bulurken, çalışanlarımızın moral ve motivasyonu yükseliyor. Valimize teşekkür ediyorum" dedi. - MARDİN