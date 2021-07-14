Üye Girişi
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan terörle mücadele vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan terörle mücadele vurgusu Açıklaması

14 Temmuz 2021 Çarşamba 20:36
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan terörle mücadele vurgusu Açıklaması, System.String[]

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, terörün ve terör örgütlerinin tümüyle mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, terörün ve terör örgütlerinin tümüyle mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Demirtaş, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir otelde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Demirtaş, 15 Temmuz'da millet olarak tarihin en uzun ve en karanlık gecelerinden birini yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"O gece asker kıyafetine bürünmüş, emirlerini teröristlerden alan hainler, milletimizin ve devletimizin imkanları ile temin ettikleri silahları, uçakları, tankları milletimize karşı kullanmaktan çekinmediler. O gece, milletimizi terör örgütleri ile hizaya çekmek isteyenler, bizden gözüküp içimizde besleyip büyüttükleri münafıklarla, bizi yok etmek istediler. Lakin hesap etmedikleri husus, vatan sevdalılarının sel gibi coşan imanlarıydı. ve o imanın önünde Allah'ın izniyle hiçbir hainin durmasının imkanı yoktu. O gün aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yiğitlikleri, gözlerini budaktan esirgememeleri sayesinde hain darbe girişimi başarıya ulaşamadı."

Ülke tarihinde ilk kez bu çapta bir darbe girişiminin bizzat millet tarafından engellendiğinin altını çizen Demirtaş, milletin demokrasiye, milli iradeye, hukukun üstünlüğüne, istiklal ve istikbaline bağlılığını canı pahasına tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

15 Temmuz'da ellerini ovuşturarak ülkenin sıkıntıya düşmesini, diz çökmesini, pes etmesini bekleyenlere fırsat verilmediğini aktaran Demirtaş, şunları söyledi:

"Küresel güçler ve yerli işbirlikçileri hayal kırıklığına uğratılmıştır. Bilinmelidir ki 15 Temmuz darbe girişimi milletimize yönelik ilk saldırı değildir, son saldırı da olmayacaktır. FETÖ, PKK, DEAŞ ve YPG gibi terör örgütlerini piyon olarak kullananların asırlık kuyruk acılarının farkındayız. O nedenle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz ve bizler, terörün ve terör örgütlerinin tümüyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki hükümet tarafından şehit ailelerinin ve gazilerin acılarını daha da hafifletecek, yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalara her geçen gün bir yenisinin eklendiğini kaydeden Demirtaş, şöyle devam etti:

"Bizler de Valilik olarak sizlerle ilgili her meseleyi ve sizlerin taleplerini kendi meselemiz bilip, yakından takip ediyoruz. Kendinizi yalnız hissetmemeniz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Kardeşlerim, biliniz ki kapımız 7 gün 24 saat sizlerin derdine derman olmak, sıkıntılarınıza çözüm üretmek, sevinçlerinizi paylaşmak için açıktır. Bu toprakları bizlere vatan yapanlara, onların yakınlarına, kahraman gazilerimize hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur."

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in dua okuduğu programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, 15 Temmuz şehit yakınları, gazi ve aileleri katıldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan terörle mücadele vurgusu Açıklaması
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan terörle mücadele vurgusu Açıklaması
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan terörle mücadele vurgusu Açıklaması
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan terörle mücadele vurgusu Açıklaması

Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz, Mardin, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan terörle mücadele vurgusu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı 21:40 Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı Elektriğini kesmeye gelen görevliyle tartışan kadın kalp krizi geçirdi 20:57 Elektriğini kesmeye gelen görevliyle tartışan kadın kalp krizi geçirdi Sağlık çalışanlarına güzel haber! İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmaya devam edecekler 20:18 Sağlık çalışanlarına güzel haber! İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmaya devam edecekler
Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar 20:07 Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım 19:25 Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı 19:22 Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim 18:49 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı 17:47 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
18:43 Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı
18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı
18:27 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
17:56 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 43 kişi vefat etti, 6 bin 907 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 43 kişi vefat etti, 6 bin 907 yeni vaka tespit edildi         
21:55
BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü         
21:14
Son Dakika! Bakan Koca'dan Son Dakika! Bakan Koca'dan "Artan vakalar sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt: Öyle bir gündemde değiliz         
20:49
Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti         
20:12
Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi savaş alanına çevirdi! Araçları ateşe verdiler Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi savaş alanına çevirdi! Araçları ateşe verdiler         
20:07
Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı         
19:23
Bakan Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni tanıttı! Başkasının yerine sınava girmek tarih oluyor Bakan Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni tanıttı! Başkasının yerine sınava girmek tarih oluyor         
18:50
Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil         
18:48
Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı         
16:19
Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı         
16:04
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi         
15:31
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu         
12:07
Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 22:11:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan terörle mücadele vurgusu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement