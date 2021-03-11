Mardinli semercilerden son ilmekler - Son Dakika

Mardinli semercilerden son ilmekler

11.03.2021 08:51
Mardinli semercilerden son ilmekler, System.String[]

MARDİN'de, yıllar önce 30'dan fazla semercinin bulunduğu Kapalı Çarşı'da motorlu araçların gelişip, çoğalması nedeniyle binek hayvanlara gereksinim azalınca semerci ustaları da bir bir kepenk kapattı.

MARDİN'de, yıllar önce 30'dan fazla semercinin bulunduğu Kapalı Çarşı'da motorlu araçların gelişip, çoğalması nedeniyle binek hayvanlara gereksinim azalınca semerci ustaları da bir bir kepenk kapattı. Antik kent Mardin'in son 2 semer ustası olan Aydın İldoğan (55) ile İbrahim Doğan (42) da son ilmeklerini atıyor. Ustalar, kendilerinden sonra bu işin tarihe karışacağını söyledi.

Eşek ve katırların yük taşıması için kullanılan, dönemlerin gözde mesleği semercilik, teknolojiye direnmeye çalışıyor. Teknolojiyle birlikte cihaz ve araçların geliştirilmesiyle hayvanların da yük taşımasında kullanılmaması, semerciliği olan ilgiyi de azalttı. Mardin'de 48 yıldır ata mesleğini sürdüren Aydın ildoğan, bir dönem semerci dükkanlarında en 5 kişinin çalıştığını söyledi. Ağabeylerinin de daha önce semercilik yaptığını anlatan İldoğan, zamanla bu mesleği bıraktıklarını söyledi. Mesleklerinde ustanın artık yetişmediğini ifade eden İldoğan, "48 yıldır ben bu mesleği yapıyorum. Baba mesleği. Eskiden her dükkanda 4- 5 kişi çalışırdı. O zaman ustaların yanında çıraklar da vardı. Şimdi sadece iki kişi kaldık. Günde bir tane semer üretebiliyorum. Kimse çalışmıyor. Rahatlıktan öte ağır iştir. Kuvvet isteyen bir iştir" dedi.

'MESLEĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'7 yaşından bu yana semercilik yaptığını söyleyen İbrahim Doğan ise en genç semerci olduğunu anlatan Doğan, "35 yıldır bu mesleği sürdürüyorum. Bu çarşıda el sanatları hala devam ediyor. Bazı ustalarımız öldü, biz mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Ama maalesef çırak yok. Çarşımız 25- 30 yıl önce cıvıl cıvıldı. Köylüler hep buradaydı. Benim yetiştiğim dönemde 11 dükkan vardı. Şu anda iki dükkana düştük" diye konuştu.


Mardinli semercilerden son ilmekler
Mardinli semercilerden son ilmekler
Mardinli semercilerden son ilmekler
Mardinli semercilerden son ilmekler
Mardinli semercilerden son ilmekler
Mardinli semercilerden son ilmekler
Mardinli semercilerden son ilmekler
Mardinli semercilerden son ilmekler

İbrahim Doğan, Mardin, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardinli semercilerden son ilmekler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü önce olay yerinden kaçtı, ardından geri gelip "Her gün haberlerdeyiz" dedi Messi ve Ronaldo, 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde aynı sezonda çeyrek final göremediler Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor Şampiyonlar Ligi'nde PSG, sahasında Barcelona'yla 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak Miraç Kandili için asılan pankartı söktü, çantasına koyup evine götürdü İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı
Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi         
09:05
Vakalarda yaşanan artış korkuttu! Birçok il kırmızı kategoriye geçebilir Vakalarda yaşanan artış korkuttu! Birçok il kırmızı kategoriye geçebilir         
08:44
Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nu öldüren zanlı yakalandı Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nu öldüren zanlı yakalandı         
08:16
Survivor 2021'in 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı kararını açıklıyor Survivor 2021'in 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı kararını açıklıyor         
07:36
Torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi Torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi         
00:44
Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi         
23:43
Meral Akşener'in Erdoğan'ın ailesi ile ilgili sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt: Bu çirkinliği mahkum ediyoruz Meral Akşener'in Erdoğan'ın ailesi ile ilgili sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt: Bu çirkinliği mahkum ediyoruz         
23:03
Son Dakika: Mutasyonlu virüs kaç ilde görüldü? Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası kritik sayıyı açıkladı Son Dakika: Mutasyonlu virüs kaç ilde görüldü? Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası kritik sayıyı açıkladı         
21:50
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor         
14:23
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 09:13:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardinli semercilerden son ilmekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei