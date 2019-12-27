Marella Dream, Marmaris'e son seferini yaptı - Son Dakika
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Marella Dream, Marmaris'e son seferini yaptı

6 saat önce

Marella Dream adlı kruvaziyer yolcu gemisi, çoğu İngiliz vatandaşı bin 551 yolcusu ve 601 personel ile Marmaris Limanı'na son seferini yaptı.

Marella Dream, Marmaris'e son seferini yaptı, System.String[]

Marella Dream adlı kruvaziyer yolcu gemisi, çoğu İngiliz vatandaşı bin 551 yolcusu ve 601 personel ile Marmaris Limanı'na son seferini yaptı.


Limasol'dan çıkıp önce Alanya sonra Marmaris Limanı ve Marmaris'ten Heraklion Limanına çıkacak olanMalta bayraklı "Marella Dream" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine sezonun son seferini yaptı. Antalya'nın Alanya ilçesi ziyaretinin ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren gemi, sabah saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giriş yaptı. Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz bin 551 turist ve 601 personelin bulunduğu belirtildi.


Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Kaleiçi, Marmaris Çarşısı ve yat limanını gezip, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Kapalı çarşıda açık olan mağazalardan hatıra ve hediyelik eşyalar satın alıp esnafın yüzünü güldü. Bazı Turistler ise Marmaris'in doğasını daha yakından görmek ve farklı bir gezi yapmak adına Jeep Safari turuna çıktı. Turda Orhaniye, Bayır ve Kızkumu'nu ziyaret eden turistler bol bol hatıra fotoğrafı çekti.


"Marella Dream", günübirlik ziyaretin ardından akşam Heraklion limanına hareket edecek. Yetkililerden alınan bilgiye göre önümüzde ki sezon Marella Dream değil onun Kardeşi olan başka bir gemi gelecek. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:58 Kaynak: İHA
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