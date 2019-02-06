Son Dakika Haberleri: Marid Filmi

Marid Filmi

1 saat önce

Marid filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Marid filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Yönetmen koltuğunda “Zuzula” ve “Lanet: Uyanış” filmlerinin yönetmeni Kemal Özdemir’in oturduğu, korku türündeki “Marid” filminin oyuncu kadrosunda Onur Bilgin, Hilal Anay, Mustafa Mutlu, Uçgun Tunç, Adem Uçar, Elif Gök gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Kemal Özdemir
Senaryo: Kemal Özdemir
Oyuncular: Onur Bilgin, Hilal Anay, Mustafa Mutlu, Uçgun Tunç, Adem Uçar, Fatih Selim Emek, Elif Gök, Aslıhan Çıragöz, Canan Ünal
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Marid
Yapımcı Firma: Vidd Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 15.03.2019

Marid Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com

Onur Bilgin, Yönetmen, Kemal Özdemir, Kültür Sanat
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