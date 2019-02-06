Marid Filmi
1 saat önce
Marid filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Marid filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmen
koltuğunda “Zuzula” ve “Lanet: Uyanış” film
lerinin yönetmeni Kemal Özdemir’in oturduğu, korku türündeki “Marid” film
inin oyuncu kadrosunda Onur Bilgin
, Hilal Anay, Mustafa Mutlu
, Uçgun Tunç, Adem Uçar
, Elif Gök gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Kemal ÖzdemirSenaryo:
Kemal ÖzdemirOyuncular:
Onur Bilgin, Hilal Anay, Mustafa Mutlu, Uçgun Tunç, Adem Uçar, Fatih Selim
Emek, Elif Gök, Aslıhan Çıragöz, Canan ÜnalFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
MaridYapımcı Firma:
Vidd FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
15.03.2019Marid Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
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