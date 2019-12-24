Mario Mandzukic, Katar'ın El-Duhail ekibine transfer oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Mario Mandzukic, Katar'ın El-Duhail ekibine transfer oldu - Son Dakika Spor

Mario Mandzukic, Katar'ın El-Duhail ekibine transfer oldu

6 saat önce

Katar'ın El-Duhail ekibi, İtalya'nın Juventus takımından Hırvat futbolcu Mario Mandzukic'i transfer etti.

Mario Mandzukic, Katar'ın El-Duhail ekibine transfer oldu, System.String[]

Katar'ın El-Duhail ekibi, İtalya'nın Juventus takımından Hırvat futbolcu Mario Mandzukic'i transfer etti.

El-Duhail Kulübü, 33 yaşındaki forvet Mandzukic ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hırvat basınında yer alan haberlerde, Mandzukic'in 1,5 yıllık sözleşme karşılığında 10,5 milyon avro kazanacağı öne sürüldü.

Ülkesinde Dinamo Zagreb, Almanya'da Wolfsburg, Bayern Münih, İspanya'da Atletico Madrid gibi takımlarda oynayan tecrübeli golcü, 2015'ten bu yana Juventus'ta top koşturuyordu.

Geçen sezon Juventus'ta 33 maçta 10 gol atan Mandzukic, bu yıl ise forma şansı bulamadı.

Mario Mandzukic, Juventus, İtalya, Katar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:52 Kaynak: AA
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