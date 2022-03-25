Hayalet şehir Mariupol'den kaçan Türklerin zorlu yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi

Hayalet şehir Mariupol'den kaçan Türklerin zorlu yolculuğu

25.03.2022 14:54

Rusya'nın ablukaya aldığı Ukrayna'nın Mariupol şehrinde yaşayan Türkler, bir hafta yolculuğun ardından ulaştıkları Lviv'den ayrılarak Polonya'ya geçebilmek için yola çıktı.

Rusya'nın ablukaya aldığı Ukrayna'nın Mariupol şehrinde yaşayan Türkler, bir hafta yolculuğun ardından ulaştıkları Lviv'den ayrılarak Polonya'ya geçebilmek için yola çıktı.

Üzerinde Türk bayrağı asılı 3 araçtan oluşan ve 17 kişinin yer aldığı konvoyun Almanya'ya gittikten sonra uçakla Türkiye'ye geçeceği öğrenildi.

Kanuni Sultan Süleyman Camii İmamı İsmail Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3,5 hafta boyunca elektrik, su ve ısınma gibi ihtiyaçlardan mahrum şekilde yaşadıklarını belirterek, bahçeye düşen iki roket nedeniyle caminin az da olsa hasar aldığını söyledi.

Türkiye'deki yetkili makamlarla iletişim halinde olduklarını aktaran Hacıoğlu, "Rusya tarafından bize koridor açılmadı. Ruslar, 'Ukrayna tarafından size koridor açılmadı.' diyordu. Ama biz orada hiçbir şekilde yardım alamadık. Koridor açılmadı. Bazı insanları yolda vurmaya başladılar. Koridor açılmadan kendi imkanlarınızla oradan çıkma şansınız yoktu." ifadelerini kullandı.

Hacıoğlu, yolda sık sık kontrol nedeniyle Rus güçlerince durdurulduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Gece konaklayacağımız bir yer bulmuştuk, 5 kilometre kalmıştı ama saat 18.00'da durdurdular. Aslında 5 dakika müsaade etselerdi oraya geçebilirdik. Oraya geçemeyince sabaha kadar eksi 15 derecede çocuklarla arabalarda kaldık. Arabalardan çıkmamıza da izin vermediler, zaten 3 haftadır su görmemiş, duş görmemişti insanlar. Saat 07.00'a doğru oradan ayrılabildik."

"Dipçik izi ve elde barut lekesi arıyorlar"

Mariupol'den ayrılan konvoyda yer alan, eski A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeğeni Mehmet Güneş ise bomba sesleri arasında korkarak yaşadıkları halde Ukraynalılara destek olmak için ekmek yapıp dağıttıklarını anlattı.

Fırına gitmek için her sabah erkenden yola düştüğünü söyleyen Güneş, "Saat 06.00'da yola çıkıyordum. Yolun kenarında insan cesetleri, parçalanmış binalar, komşularımın korkmuş halleri, tıpkı Amerikan filmlerinde gördüğümüz aksiyon sahnelerini artık yaşamaya başlamıştık. Şu an halen içimde bir korku var. Açık söylemek istiyorum; hava karardıktan sonra dışarı çıkmaya korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Ruslar tarafından kurulan kontrol noktalarında zor anlar yaşadıklarını dile getiren Güneş, o anları şu sözlerle anlattı:

"Pasaport ve araba kontrolünde üzerimizi soyuyorlar. Ellerimizde barut lekesi var mı diye bakıyorlar. Omuzlarımızı 'acaba askerlere yardımcı oldular mı' diye kontrol yapıyorlar. Dipçik izi ve elde barut lekesi arıyorlar. Ben de şundan korktum; ellerimiz çok kirliydi, günlerce su yok, ellerimizi zor yıkıyoruz, ellerimiz normalinden siyahlaşmış ve kötü halde. 'Eyvah, elleri kontrol ediyorlar, biz buradan çıkamayacağız.' dedim."

Abluka altında geçirdikleri günlerde hiçbir iletişim şanslarının olmadığını ve bu nedenle amcası Şenol Güneş'le de iletişime geçemediğini aktaran Mehmet Güneş, "Sadece amca değil anne, baba hiç kimseye ulaşamadık. Amcam aramışsa da bilmiyorum. İçeriden ve dışarıdan irtibat yoktu." diye konuştu.

Hayalet şehir Mariupol'den kaçan Türklerin zorlu yolculuğu
Hayalet şehir Mariupol'den kaçan Türklerin zorlu yolculuğu
Hayalet şehir Mariupol'den kaçan Türklerin zorlu yolculuğu

YORUMLAR
500
Hayalet şehre dönen Mariupol'den yeni görüntüler Hayalet şehre dönen Mariupol'den yeni görüntüler (KİEV)- Hayalet Şehre Dönen Mariupol'den Yeni Görüntüler (KİEV)- Hayalet Şehre Dönen Mariupol'den Yeni Görüntüler

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayalet şehir Mariupol'den kaçan Türklerin zorlu yolculuğu - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Çuvalın içinde dereye atılan köpekler kurtarıldı! O anlar kamerada
15:28 Okulda 14 yaşındaki öğrenciyi taciz etmişti! O temizlik görevlisi tutuklandı
15:24 Siyah beyazlılar yeni hoca Ismael'i borsaya bildirdi
15:23 YKS'ye 3 milyonun üzerinde başvuru yapıldı: Aday sayısı yaklaşık yüzde 25 arttı
15:19 Bir linke tıkladı, hayatı değişti: Kendisini Silivri Cezaevi'nde buldu, hem de IŞİD koğuşunda!
15:12 Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları zorlayan soru! '-rak' hecesi ile biten kelimeler soruldu
15:10 Rusya'nın eski Devlet Başkanı Medyedev: Rus halkının dörtte üçü Ukrayna operasyonunu destekliyor!
14:53 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılılar Rusya'ya topyekun savaş ilan etti, amaçları bizi boğmak!
14:52 Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'nun babası yaşamını yitirdi
14:49 Roman Abramovich kesenin ağzını açtı! Göztepe pazarlığında konuşulan rakam çok astronomik!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 15:41:29. #1.11#
SON DAKİKA: Hayalet şehir Mariupol'den kaçan Türklerin zorlu yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement