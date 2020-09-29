Marius Sumudica'dan şok eden menajer açıklamaları - Son Dakika

Marius Sumudica'dan şok eden menajer açıklamaları

- Marius Sumudica'dan şok eden menajer açıklamaları Gaziantep F.K. Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Türkiye'den 2 menajer kötü oyuncular hakkında iyi yorum yapmam için 50 bin Euro teklif etti" "17 yıllık kariyerimdeki en zor yılım" Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius...

- Marius Sumudica'dan şok eden menajer açıklamaları

Gaziantep F.K. Teknik Direktörü Marius Sumudica:

" Türkiye'den 2 menajer kötü oyuncular hakkında iyi yorum yapmam için 50 bin Euro teklif etti"

"17 yıllık kariyerimdeki en zor yılım"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Türkiye'den iki menajer, para kazanmak için sundukları kötü oyuncular hakkında yönetime iyi yorum yapmam için bana 50 bin Euro teklif ettiler" dedi.

Geçtiğimiz hafta son dakikalarda Göztepe karşısında 1 puan alan Gaziantep FK, Trabzonspor karşılaşmasına 3 puan hedefiyle hazırlanıyor. Bugün gerçekleşen antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudıca, Göztepe maçında son dakikada buldukları gol hakkında "Futbolda bu tarz şeyler oluyor. Gördünüz uzun zamandır kaybetmeyen Bayern Münih bile kaybetti. Yine Manchester City de kaybetti. Dediğim gibi futbolda bu tarz şeyler oluyor. Bazen son dakikada puan kaybedebiliyorsunuz bazen de bizim kazandığımız gibi son dakikada puan kazanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor için zor bir maç olacak"

Trabzonspor maçının her iki ekip içinde zorlu bir maç olacağını belirten Sumudica, "Trabzonspor ile evimizde oynayacağız. Zor bir maç olacak. Hem bizim için hem de Trabzonspor için zorlu bir maç olacak. Bizim evimizde oynadığımız maçlar rakipler için kolay geçmiyor. Evimizde kolay kolay puan kaybetmiyoruz. Tekrardan Göztepe maçına dönecek olursak. Türkiye'deki 3'üncü yılım ve 3 yıldır Göztepe ile oynadığımız maçlardan hiçbirini kaybetmedim. Trabzonspor maçına hazırlıklarımız devam ediyor. Maça puan ve puanlar için çıkacağız. Trabzonspor tarihi olan bir takım. Büyük bir camia. Ama biz de sadece maça çıkmayacağız, mücadele edeceğiz. Alın terimizin son damlasına kadar savaşacağız. Umarım maçtan galip ayrılan ve mutlu ayrılan biz oluruz" şeklinde konuştu.

"Takımdan 3 oyuncu daha gönderirsem altyapıdan oyuncularla çıkmak zorunda kalacağım"

Transfer döneminin sıkıntılı geçtiğini ve yeterli derecede kadro derinliğinin olmadığını söyleyen Sumudica, "Geçen yıldan kalan elimde 14 ya da 15 oyuncu var. Bunlar da oynayacaklarını ve maça çıkacaklarını biliyorlar. Her oyuncu maça sonradan gireceğini biliyor çünkü 5 oyuncu değişikliği var. Bu yüzden takımın içinde bir rekabet yok. Eğer takımdan 3 oyuncu daha gönderirsem altyapıdan oyuncularla çıkmak zorunda kalacağım. Yönetimin bana sunmuş olduğu oyuncuları kabul ediyorum. Ancak mali açıdan sıkıntımız olduğundan dolayı oyuncuları transfer edemiyoruz" dedi.

"Türkiye'den 2 menajer kötü oyuncular hakkında iyi yorum yapmam için 50 bin Euro teklif etti"

2 menajerin kendisini arayarak kötü oyuncu hakkında iyi yorum yapması için 50 bin Euro teklif ettiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Transfer döneminde menajerlerin yapmış olduğu baskılar var. Güçsüz ve zayıf oyuncuları almamızı istiyorlar. Sadece para kazanmak için bu oyuncuları öneriyorlar. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Menajerlerin takıma sunmuş olduğu oyuncular oynamayınca takım içerisine huzursuzluğa neden olacaklar. Haksız bir rekabet olmasını istemiyorum. Bir örnek vermek istiyorum. Geçen hafta bir teklif yapıldı. Bizim kulübümüz tarafından bir oyuncuya. Daha sonra Türkiye'den 2 menajer beni aradı. Menajerler bana futbolcuyu kabul etmem için 50 bin Euro teklif ettiler. Sadece yönetime iyi oyuncu olduğunu söylememi istediler. Çünkü takımda son sözü sen söylüyorsun dediler. Benim için de çok kolay olurdu kabul etseydim. Geçen sene bu oyuncu sadece 1 gol attı. Ayrıca çok fazla maçı da yok. Ben bu oyuncuyu buraya nasıl getirebilirim" ifadelerini kullandı.

"17 yıllık teknik direktörlük kariyerimdeki en zor yılım"

17 yıllık teknik direktörlük hayatının en zor yılını yaşadığını ifade eden Sumudica, "İyi sonuçlar alamadığımızda biliyorsunuz bu ülkede ilk sorumlu hocalar oluyor. Yaşadığım bu şehri gerçekten çok seviyorum. Halkını çok seviyorum. Bana çok kibar davranıyorlar. Beni güzel karşılıyorlar. Ama benim içimde gerçekten çok zor olmaya başladı. 17 yıllık hocalık dönemimde geçirdiğim en zor yılımı yaşıyorum" diye konuştu.

Marius Sumudica'dan şok eden menajer açıklamaları
Marius Sumudica'dan şok eden menajer açıklamaları
Marius Sumudica'dan şok eden menajer açıklamaları
Marius Sumudica'dan şok eden menajer açıklamaları
Marius Sumudica'dan şok eden menajer açıklamaları
Marius Sumudica'dan şok eden menajer açıklamaları

Gaziantep, Türkiye, Göztepe, Euro, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Marius Sumudica'dan şok eden menajer açıklamaları - Son Dakika Spor

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