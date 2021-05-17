Mark Wahlberg baklavaya bayıldı
17.05.2021 11:30
Daha sonra baklavayı test eden Mark Wahlberg, milli tatlımızın tanıda hayran kaldı.
Daha sonra baklavayı test eden Mark Wahlberg, milli tatlımızın tanıda hayran kaldı. Yeni film Father STU için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu rol gereği aldığı kilolarla dikkat çekti. Yakın zamanda ailesi ile birlikte yaz tatili icin Avrupa gezisine çıkacak olan Wahlberg en kısa zamanda Türkiye'de tatil yapmak istediğini söyledi. Yemek sırası ve sonrasında Wahlberg, restoranda bulunan hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektirdi. Yemekte Wahlberg'e Kelebek yazarı Barbaros Tapan da eşlik etti.
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