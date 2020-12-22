Marka dünyasından isimler Dijital Marka Zirvesi'nde buluştu - Son Dakika

Marka dünyasından isimler Dijital Marka Zirvesi'nde buluştu

22.12.2020 15:27
Marka dünyasından isimler Dijital Marka Zirvesi'nde buluştu, System.String[]

İstanbul Kent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü marka profesyonellerini Dijital Marka Zirvesi'nde ağırladı.

İstanbul Kent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü marka profesyonellerini Dijital Marka Zirvesi'nde ağırladı. Zirvede, Covid-19 Pandemi sürecinde, markaların yürüttüğü stratejik yaklaşımlar ve gerçekleştirdikleri dijital iletişim faaliyetleri ele alınırken, markaların süreç içerisinde yaşadıkları deneyimler de katılımcılarla paylaşıldı.

İstanbul Kent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi Duygu Aydın Aslaner koordinatörlüğünde organize edilen zirve, marka profesyonellerine ev sahipliği yaptı.  Zirvenin açılışında konuşan İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü dijitalleşmenin önemini vurgulayarak, "21. yüzyılla birlikte dijital teknolojilerin iş hayatına ve günlük hayata entegrasyonu ile iş modelleri ve yaşam tarzlarının değiştiğini ve yeniden yaratıldığını görmekteyiz. Özellikle son bir yıldır yüzleşmek zorunda kaldığımız bu zor dönemde, dijitalleşme daha büyük bir ivme kazandı" ifadelerini kullandı.

"DUYGULARI DOĞRU KULLANIN"

Zirvede konuşan Marka ve Hikaye Tasarımcısı Özgür Ahmet Köse marka hikayesini oluştururken duyguların doğru kullanımına dikkat çekerek, "Markalar ikiye ayrılır. Logosu olanlar ve hikayesi olanlar. Logonuz varsa marka,  hikayeniz varsa başarılı olursunuz" diye konuştu.

xCMO, Girişimci ve Marka Pazarlama Danışmanı Tunç Berkman da, "Markalar, duygular yoluyla tüketicilerine 'buraya aitsin' mesajını verebiliyorsa başarılı olabiliyor" dedi.

PepsiCo Halkla İlişkiler ve İletişim Müdürü Şirin Güven Yazıcıoğlu ise markaların tüketicilerin duygularını ve ihtiyaçlarını tanıması gerektiğini belirterek, "Tüketici, hayatını kolaylaştıran markalar ile daha güçlü duygusal bağlar kuruyor" ifadelerini kullandı.

"ARABULUCU OLUN"

Bersay İletişim Danışmanlığı Danışman Anıl Erbayrak katılımcılara şu tavsiyelerde bulundu:

"İyi bir iletişimcinin öncellikli görevi arabuluculuk yapmaktır. Genç iletişimcilerin başarıya ulaşabilmesi için dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır: Dinle, katıl, farkında ol, formülleştir, uygula ve değerlendir".

Dijital Pazarlama Danışmanı/Marka Konseyi Üyesi Haydar Özkömürcü ise Türkiye'de pandemi döneminde artan e-ticaret konusuna dikkat çekerek "İlk dönemlerde ulaşım ve konaklama için internet alışverişi tercih edilirken özellikle Covid-19 Pandemisi ile birlikte ekmek almak için dahi internetten alışveriş gerçekleştirildi" vurgusunu yaptı.

"DİJİTALİN ÖNEMİ ARTIYOR"

İstanbul Kent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İlkay Ceyhan, insan ihtiyaçlarını ve duygularını ön plana çıkarabilen ve merkeze alabilen iletişimcilerin var oldukları her platformda başarılı olacağını belirtti.

Dr. Öğretim Üyesi Duygu Aydın Aslaner de,  markaların yeni nesil tüketicileri anlamaları gerektiğini vurgulayarak, "Günümüzde markaların dijitali iyi okuması ve etkileşim odaklı tüketicileri anlaması gerekmektedir. Böyle nitelikli organizasyonlar da genç iletişimcilerin süreci kavrayabilmelerine ışık tutuyor" diye konuştu.

ZAMANI YAKALAMAK İLETİŞİM AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ

Zamanı yakalamanın iletişim açısından önemine değinen Dr. Öğretim Üyesi Figen Sabırcan "Pandemi sürecinde, markaların birçoğu, insan sağlığını öncelikli tutarak dijital iletişim planlarını bu yönde şekillendirdiler. Toplum odaklı çalışmalarla içinde bulunduğumuz zorlu süreçte halkımızın yanında oldular "dedi.

Öğretim Görevlisi Cansu Arısoy da, zor bir süreçten geçildiğini ifade ederek "Tüm iletişimimizin dijitalleştiği bir yılın sonunda, dijital markalaşmayı konuşmak; yeni dünyanın düzenine uyum sağlayabilmek açısından oldukça anlamlıydı" şeklinde konuştu.

Araştırma Görevlisi Melisa Pirol ise "Markalar tüketicisinin sesine kulak vermek istiyorsa dijital medya araçlarını etkin kullanmalıdır" ifadelerini kullandı.


Marka dünyasından isimler Dijital Marka Zirvesi'nde buluştu

İstanbul Kent Üniversitesi, Reklamcılık Bölümü, Halkla İlişkiler, Öğretim Üyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marka dünyasından isimler Dijital Marka Zirvesi'nde buluştu - Son Dakika


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