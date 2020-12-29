Market otoparklarında elektrikli arabalara yer açın

Elektrikli araç sahiplerinin en çok arzuladığı şey zahmetsiz şarj. Eşarj ile CarrefourSA, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Eşarj istasyonu kurulması için iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında İstanbul'da yer alan üç CarrefourSA marketinin otopark alanına şarj istasyonu yerleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde ilk yurtdışı atılımı gerçekleştirip İsveç'e de açılan Eşarj, yurt içinde de şarj istasyonu noktalarını genişletiyor. Eşarj, İstanbul'da yer alan İstinye CarrefourSA Hiper Anadolu Hisarı CarrefourSA Gurme ve Zekeriyaköy CarrefourSA Gurme marketlerinin otopark alanına şarj istasyonları kurdu. Sabancı Holding'in iki markası Enerjisa Enerji ve CarrefourSA, bu iş birliği ile sürdürülebilirliğe verdikleri önem ve katkı konusunda güçlerini birleştirdi.

Enerjisa Enerji, şarj istasyonları sayesinde CarrefourSA ziyaretçileri için de kolaylık sağlıyor. CarrefourSA marketlerinin otopark alanına kurulan yeni şarj istasyonları AC 22 kVA tek çıkışlı özelliklerini taşıyor.

"ŞU AN İÇİN 3 EŞARJ İSTASYONUMUZ VAR"

"Yeni neslin Sabancısı vizyonuyla doğayı koruyacak ve çevresel etkileri en aza indirgeyecek doğru adımları atmaya özen gösterdiklerini söyleyen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Bugün birçok müşterimizin elektrikli araçları tercih ettiğini gözlemliyoruz. Müşterilerimiz gibi biz de doğa için doğrusunu yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda yeni nesil araçların kullanılmasını destekliyor, otoparklarımıza şarj istasyonları kuruyoruz. Şu an için toplam 3 olan Eşarj istasyonlarının sayısını ilerleyen dönemde arttıracağız. CarrefourSA olarak sürdürülebilir geleceğe olan inancımızla doğru adımları atmaya devam edip müşterilerimizin doğaya karşı olan duyarlılıklarına katkı sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.

"2035'TE SATILAN TÜM ARAÇLARIN YARISI ELEKTRİKLİ OLACAK"

"Eylül ayında lansmanını yaptığımız 'İşimin Enerjisi" çatısı altında sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı ürünler sunduklarını söyleyen Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar; "Eşarj ile emobilite konusu da ürün portföyümüzün en önemli parçalarından birisi. Enerjisa Enerji olarak biz de bu noktada sorumluluk alarak hayatımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan elektriği hizmeti sunarken toplum için uzun vadeli değer yaratmayı, yenilikçi ve çevre odaklı hareket etmeyi amaçlıyoruz. Projemizin önemli noktası sürdürülebilirliğe katkısıdır. Burada en önemli konu elektrikli araçların hangi hızda transport işine gireceğiyle alakalı. 2035'te satılan tüm araçların yarısı elektrikli olacak. Bugün bütün bütün otomotiv devleri biz artık fosil yakıtlı araç tüketmeyeceğiz. Türkiye'de bu değişime ayak uyduracaktır. 15-20 dakikalık bir şarj 50 kilometre yol almayı sağlayacaktır" diye konuştu.