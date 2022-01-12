Üye Girişi
Markete maskesiz giren grup ile kasiyer arasında tartışma çıktı - Son Dakika

Markete maskesiz giren grup ile kasiyer arasında tartışma çıktı

12.01.2022 18:17

İstanbul'da bir zincir market şubesinde maske takmamakta ısrar eden bir grubu kasiyerin uyarması sonucu tartışma çıktı. Olay marketteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'da bir zincir market şubesinde gerçekleşen olayda görevli kasiyer, alışveriş yapmak isteyen bir grubu maskelerini takmaları konusunda uyardı. Bu duruma sinirlenerek maske takmayı reddeden grup, kasiyerle tartışarak ortalığı ayağa kaldırdı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Markete maskesiz giren grup ile kasiyer arasında tartışma çıktı

TARTIŞMA ÇIKTI

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde söz konusu gruptan bir kişi, kasiyerin kendilerine maske takmamaları halinde alışveriş yapamayacaklarını söylediğini iddia etti.

Aynı kişi, kasiyere yönelik olarak "Arkadaşlar bu bayandan şikâyetçiyim, ara polis gelsin ara" diyerek bağırdı.

YORUMLAR
500

alışveriş, İstanbul, Market, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Markete maskesiz giren grup ile kasiyer arasında tartışma çıktı - Son Dakika


Aralık ayı faturaları zamlı tarifeye göre mi kesildi? Aralık ayı faturaları zamlı tarifeye göre mi kesildi?         
18:13
Ali Koç ve yönetimi dikkat kesildi! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran mesaj Ali Koç ve yönetimi dikkat kesildi! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran mesaj         
18:09
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci 2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci         
10:35
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46

Son Dakika Haberleri
18:13 İBB meclisinde meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüyünce oturuma ara verildi
18:09 Ali Koç ve yönetimi dikkat kesildi! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran mesaj
17:57 Televizyon programında oğluna şeytan ismini verdiğini açıklayan anneye tepki yağıyor
17:47 Leman Sam'ın attığı tweet sosyal medyayı ayağa kaldırdı, tepki üstüne tepki geldi
17:45 İsveç'te elektrik zammından etkilenenlere aylık 220 dolar destek yapılacak
17:36 Koronavirüs geçiren genç adamın cinsel organı 2.54 cm küçüldü
17:27 Ali Babacan, Enes Kara'nın intiharının ardından yurtlarla ilgili tartışmalara karşı çıktı: Kapatmaktan başka bir şey bilmiyor musunuz?
17:07 Son Dakika! NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'ya saldırırlarsa büyük bedel öderler
17:03 Galatasaray'a gidiyor derken şaşırttı! Serdar Gürler'den sürpriz imza
16:59 Son dakika: ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altın yükselişe geçti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 18:23:34. #1.11#
SON DAKİKA: Markete maskesiz giren grup ile kasiyer arasında tartışma çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement