Marketten bebek bezi çalan hırsızlık zanlısı kamerada - Son Dakika

Marketten bebek bezi çalan hırsızlık zanlısı kamerada
22.01.2021 09:53
Marketten bebek bezi çalan hırsızlık zanlısı kamerada Gaziantep'te bir marketten bebek bezi çalıp daha sonra başka bir markete satmaya çalışan şüpheli önce kameralara daha sonra polise yakalandı.
Marketten bebek bezi çalan hırsızlık zanlısı kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir marketten bebek bezi çalıp daha sonra başka bir markete satmaya çalışan şüpheli önce kameralara daha sonra polise yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıbaba mahallesinde bulunan bir işyerinden 10 koli çocuk bezi çalarak bir başka markete satmaya çalışan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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