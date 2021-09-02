Marmara Bölgesi 60 Yaş ve Üstü Yetişkin Gençler Bocce Şampiyonası Katılım Ligi Grup Müsabakaları - Son Dakika

Edirne Huzurevi Bocce Takımı ve Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi Bocce Takımı, Edirne'de düzenlenen müsabakada karşılaştı.

Marmara Bölgesi 60 Yaş ve Üstü Yetişkin Gençler Bocce Şampiyonası Katılım Ligi Grup Müsabakaları kapsamında düzenlenen maçın başlama vuruşunu Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Erdinç Topçu yaptı.

Centilmence geçen maçı 12-6'lık skor ile Edirne Huzurevi Bocce Takımı kazandı.

Karşılaşmaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyirci alınmadı.