Marmara'da balıkçılara korona virüs engeli - Son Dakika
Son Dakika Genel Marmara'da balıkçılara korona virüs engeli - Son Dakika

Marmara'da balıkçılara korona virüs engeli

6 saat önce

Marmara'da balıkçılara korona virüs engeli Balıkçılardan büyük fedakarlık Sezona ara verip eve kapanacaklar Tekirdağ'daki balıkçılar korona virüs nedeniyle bu yıl sezonu erken kapattı.

Marmara'da balıkçılara korona virüs engeli

Balıkçılardan büyük fedakarlık

Sezona ara verip eve kapanacaklar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'daki balıkçılar korona virüs nedeniyle bu yıl sezonu erken kapattı. Balıkçı İdris Şeremet, "Bazı şeyler için fedakarlık yapmak zorunda kaldık. Her zaman para kazanmak ön plana gelmemesi lazım. Yaşamak daha güzel" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs balıkçıları da etkiledi. Tekirdağlı balıkçılar bir araya toplanıp büyük bir fedakarlığa imza atarak, bu sene erken paydos etme kararı aldı.

Balıkçılar adına açıklamada bulunan Kaptan İdris Şeremet, bu yıl korona belası nedeniyle erken paydos etme kararı aldıklarını ifade ederek, bu bela bitene kadara kendilerini eve kapatacaklarını ifade etti. İdris Şeremet, "Paydos etmek zorunda kaldık. Bu dünyaya yayılan korona virüs belasının yüzünden paydos etmek zorunda kaldık. Normalde sezonumuza hemen hemen bir aydan daha fazla zamanımız var. Maalesef erken kontak kapatmak zorunda kaldık. Dünya için, Türkiye için her şeyden daha önemli olan, evlatlarımız için ailemiz için erken paydos etmek zorunda kaldık. Çünkü gemide 25 kişi gemide bir arada yemek yiyoruz, yan yana oturuyoruz. Yan yana yataklarımız var. Hep aynı yerde nefes alıp veriyoruz. Bazı şeyler için fedakarlık yapmak zorunda kaldık. Her zaman para kazanmak ön plana gelmemesi lazım. Yaşamak daha güzel. Böyle erken paydos etme kararı aldık" dedi.

Şeremet, "Tüm arkadaşlarım adına buradan herkese sesleniyorum. Lütfen evde kalalım. Lütfen yaşlılarımıza sahip çıkalım. Tekirdağ balıkçıları olarak şuan ara verdik. Biz büyük tekneler olarak erken paydos kararı aldık. Diğer küçük teknelerde bağladılar. Denize çıkmıyoruz, çıkmayacağız da bu sene kısmet böyleymiş. İnşallah bu virüs dediğimiz hastalığı atlatırız. Bir daha ki sezona vira bismillah deyip hayırlı bir sezonla güzel haberlerle başlarız inşallah" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından balıkçılar evlerine dağıldı.

Marmara'da balıkçılara korona virüs engeli

Tekirdağ, Şeremet, Marmara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:34 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi         
16:11
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek         
16:06
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı         
14:42
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı         
14:10
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız         
14:05
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi         
11:45
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 00:00:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmara'da balıkçılara korona virüs engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]