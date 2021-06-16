Marmara'da deniz dibindeki yoğun müsilaj görüntülendi (1) - Son Dakika

Marmara Denizi Adalar çevresi deniz altı müsilaj görüntüleri İSTANBUL - Anadolu Ajansı Marmara Denizi içindeki müsilaj yoğunluğunu görüntülendi

Büyükada'daki bir grup dalgıç, deniz altındaki müsilajı görüntülemek için dalış yaptı. Yaklaşık 30 metre derinlikte gerçekleşen dalış sırasında müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığı gözlendi. Ercan Akpolat, Serço Ekşiyan, Ateş Evirgen ve AA Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'dan oluşan dalış ekibi Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros açıklarında denizdeki müsilajın ulaştığı boyutu görüntüledi.

Dalış sırasında görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu ve bir ay önce gerçekleşen dalışa göre yoğunluğun kat kat fazla olduğu görüldü. Su altındaki kaya oluşumları üzerinde de yoğun şekilde görülen müsilajın örümcek ağı görünümüne sahip olduğu görüldü.

Dalış ekibinden Ercan Akpolat, dalışa ilişkin olarak "denizin sıfır yüzeyinden 30 metreye kadar müthiş bir şekilde, göz gözü görmeyecek kadar yoğunluk var. Dışarıda gördüğünüz deniz salyası, aşağıda çürüdükçe yukarı çıkacak"