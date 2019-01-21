Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

23 dakika önce

Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı yağmurlu bir hava tahmin ediliyor.

Marmara'da Hava Durumu, System.String[]
Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı yağmurlu bir hava tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklar 1 ila 3 derece azalacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinin Edirne'nin kuzeyi ve Kırklareli hariç aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklenen bölgede rüzgar, sabah saatlerinde kuzeybatı (karayel), sonrasında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra kuzeyinde kuvvetlice (20-40 km/s) esecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:37 Kaynak: AA

Edirne, Marmara Bölgesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paranı Fetö Çekecek' Yalanıyla 700 Bin TL Dolandıran Şahıs Yakalandı Erdoğan'ın Fazıl Say Konserine Katılmasına CHP'den İlk Yorum Geldi

Eğlence Maksadıyla İş Arkadaşlarını Forkliftle Taşıyan Operatöre Yargıtay'dan Kötü Haber TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de Görevlendirmek Üzere 9 Kişiyi İşe Alacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 10:00:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]