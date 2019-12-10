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Marmara Denizi'ndeki yunus balıkları tekneye eşlik etti - BALIKESİR
6 saat önce
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yüzen onlarca yunusun klasik yarış teknesine eşlik etmesi cep telefonu ile görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:29 Kaynak: AA
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yüzen onlarca yunusun klasik yarış teknesine eşlik etmesi cep telefonu ile görüntülendi.
Yunusları görüntüleyen Tekin Kuzey, Ayvalık'tan satın aldığı tekneyi İstanbul'a götürmek için yola çıktığını, Marmara Adası açıklarında yunus balıklarını gördüğünü anlattı.
O anları cep telefonuyla kaydettiğini aktaran Kuzey, "Bol miktarda yunus vardı. Ben 50-60 tane saydım ama çok fazlaydı." dedi.
Görüntülerde balıkların tekneyle beraber ilerlemesi yer alıyor.
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