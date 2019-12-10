Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'ndeki yunus balıkları tekneye eşlik etti - BALIKESİR
Son Dakika Güncel Marmara Denizi'ndeki yunus balıkları tekneye eşlik etti - BALIKESİR - Son Dakika

Marmara Denizi'ndeki yunus balıkları tekneye eşlik etti - BALIKESİR

6 saat önce

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yüzen onlarca yunusun klasik yarış teknesine eşlik etmesi cep telefonu ile görüntülendi.

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yüzen onlarca yunusun klasik yarış teknesine eşlik etmesi cep telefonu ile görüntülendi.

Yunusları görüntüleyen Tekin Kuzey, Ayvalık'tan satın aldığı tekneyi İstanbul'a götürmek için yola çıktığını, Marmara Adası açıklarında yunus balıklarını gördüğünü anlattı.

O anları cep telefonuyla kaydettiğini aktaran Kuzey, "Bol miktarda yunus vardı. Ben 50-60 tane saydım ama çok fazlaydı." dedi.

Görüntülerde balıkların tekneyle beraber ilerlemesi yer alıyor.

Marmara Denizi'ndeki yunus balıkları tekneye eşlik etti - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:29 Kaynak: AA
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