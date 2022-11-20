Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika
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Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor

20.11.2022 13:32
Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiğini bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, batı bölgelerde etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden bu geceden itibaren yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika
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