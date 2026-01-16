Marmara Üniversitesi'nden Özgün Hava Aracı Tasarımı

Marmara Üniversitesi (MÜ) Teknoloji Fakültesi'nde bulunan "Marmara İnsansız Hava Aracı Kulübü (İHA-MARMARA)" bünyesinde geliştirdikleri araçla TEKNOFEST 2025'te Hava Savunma Sistemi Yarışması'nda "en özgün tasarım" ödülünü kazanan gençler, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı için gece gündüz demeden çalışıyor.

Fakültenin farklı bölümlerinde okuyan öğrenciler tarafından milli savunma sistemine yeni bireyler yetiştirmek ve faydalı olmak hedefiyle 2017'de kurulan kulüpte aktif 257 öğrenci bulunuyor.

Kulübün bazı üyeleri ASELSAN, Baykar ve ROKETSAN'da staj yaparken, eski üyeler de mühendis olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Baykar, ROKETSAN, TUSAŞ ve Delta V'de çalışıyor.

Öğrenciler, kendi geliştirdikleri yaklaşık yüzde 70 yerlilik oranına sahip "MGM Fünye" isimli araçla TEKNOFEST'te Hava Savunma Sistemleri Yarışması'nda "en özgün tasarım" ödülüne layık görüldü.

İHA-MARMARA'nın akademik danışmanı olan MÜ Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Barış Doğan, AA muhabirine, kulübün ulusal yarışlara sürekli katıldığını söyledi.

TÜBİTAK'ın insansız hava araçları yarışmasıyla ilk kez bu tür etkinliklere katılmaya başladıklarını belirten Doğan, 2018 yılında TEKNOFEST'te yarışmaya devam ettiklerini anlattı.

Doğan, 2018 yılında "döner kanat" kategorisinde mansiyon ödülü aldıklarını aktararak, üyelerin genellikle üniversitenin teknoloji fakültesindeki mekatronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, makine ve malzeme mühendisliği öğrencilerinden oluştuğunu kaydetti.

Mühendislik kulübünden öğrencilerin de sürece katkı sunduğunu ifade eden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 2 yıldır da özellikle insansız deniz araçlarına yönelik öğrencilerimiz çalışmalar yapmak istedi. TEKNOFEST'teki o kategorilere yönelik de çalışmalar yaptık, robotlar ürettik. Hava savunma sistemleri kategorisinde 2 senedir yarışıyoruz. Bu alanlarda da aldığımız çeşitli ödüller mevcut. (2025'teki) TEKNOFEST'te en iyi/özgün tasarım ödülünü aldık. Seneye inşallah daha güzel bir derecemiz olacak. Kulüp olarak aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığının her sene düzenlediği Uluslararası Robot Yarışması'nda 'insansız hava araçları' kategorisini düzenliyoruz. Bu şekilde bir katkı sunuyoruz. TEKNOFEST'e de kendimiz yarışmacı olarak katılıyoruz. Öğrencilerimiz orada lisedeki arkadaşlarına ağabeylik yapıyor. Bu şekilde ülkemize bu alanda faydalı olmaya çalışıyoruz."

"Hava savunma sisteminde yaklaşık yüzde 70 yerlilik oranımız var"

İHA-MARMARA Kulüp Başkanı Ahmet Bahadır Eren ise 2013-2014 yıllarında TUSAŞ'ın düzenlediği "Productive Design" Yarışması'na iki takımla katılarak hem birincilik hem ikincilik ödülü aldıklarını, bunun yanı sıra iki takımla da derece elde ettiklerini söyledi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Eren, "2025 yılında TEKNOFEST'te insansız hava araçları, insansız deniz aracı ve hava savunma sistemi olarak 3 farklı kategoride yarışmaya katıldık. TEKNOFEST 2025'te Hava Savunma Sistemi Yarışması'nda 'en özgün tasarım' ödülüne layık görüldük. Hava savunma sisteminde yaklaşık yüzde 70 yerlilik oranımız var. Bu takımımız 5 kişiden oluşuyor." diye konuştu.

Bu sürecin staj dönemine denk geldiği için kendilerini zorladığını dile getiren Eren, gün içerisinde staja gidip akşam hava savunma sistemi yarışması için çalıştıklarını anlattı.

Eren, "Tamamen bizim tasarımımız olan bir hava savunma sistemi ortaya çıkardık. Bunda da en özgün tasarım ödülümüzü aldık. Hava savunma sistemimizde çift silah sistemimiz ve çift kameramız mevcut. Çift doğrulama şeklinde ilerliyoruz, bu şekilde yarışmada ödül almaya layık görüldük. 5 bin mermi kapasiteli şarjörümüz de var. Ses geldiğinde mermiyi silahın yuvasına otomatik şekilde vererek atış yapabiliyor." bilgisini verdi.

TEKNOFEST'teki insansız deniz araçları kategorisine "NAVARİS"le katıldıklarını belirten Eren, aracın yapım sürecinin yaklaşık 5 ay kadar sürdüğünü, dış gövdesini üç farklı 3D yazıcıdan bastıklarını, bu sürecin 250 saat sürdüğünü kaydetti.