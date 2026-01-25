Marmara Yerel Medya Buluşması... CHP Tekirdağ İl Başkanı Boduç: "Basın Özgürlüğü Gasbedildiğinde Demokrasi de Hukuk da Gasbedilir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Marmara Yerel Medya Buluşması... CHP Tekirdağ İl Başkanı Boduç: "Basın Özgürlüğü Gasbedildiğinde Demokrasi de Hukuk da Gasbedilir"

25.01.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç, “Basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin meselesi değildir. Basın özgürlüğü halkın gerçeği öğrenme hakkıdır. Bu hak gasbedildiğinde demokrasi de gasbedilir, hukuk da gasbedilir. Gerçeği yazan her gazeteci bu ülkede demokrasinin ayakta kalan son kalelerinden biridir. O kaleler yıkılırsa karanlık kalıcı hâle gelir” dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(TEKİRDAĞ) - CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç, "Basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin meselesi değildir. Basın özgürlüğü halkın gerçeği öğrenme hakkıdır. Bu hak gasbedildiğinde demokrasi de gasbedilir, hukuk da gasbedilir. Gerçeği yazan her gazeteci bu ülkede demokrasinin ayakta kalan son kalelerinden biridir. O kaleler yıkılırsa karanlık kalıcı hale gelir" dedi.

CHP İletişim Birimi tarafından Tekirdağ'da Marmara Yerel Medya Buluşması düzenlendi. Programın açılışında konuşan CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç, sözlerine suikast sonucu öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'yu ve tüm basın şehitlerini anarak başladı.

Boduç, şunları söyledi:

"Bir ülkede demokrasinin gerçek yüzünü görmek istiyorsanız o ülkedeki anayasada yazılanları değil, o ülkedeki basının içinde bulunduğu duruma bakmanız yeterli olur. Anayasa'da 'Basın hürdür, sansür edilemez' yazar ama gerçek hiç de öyle değildir. Bu durumda aramamız gereken cevaplar var. Basın iktidarı eleştirebiliyor mu? Gazeteciler özgürce yazabiliyorlar mı? Halk doğru bilgiye erişebiliyor mu? Cevap hayırsa orada demokrasiden bahsedilemez. Basın baskı altındaysa, sansür devlet politikası haline gelmişse, otosansür gazeteciler için hayatta kalma refleksine dönüşmüşse o ülkede demokrasi yalnızca vitrin süsüdür. Gazeteciler gerçeği yazamıyorlarsa, iktidarı denetleyemiyorlarsa, halk adına soru soramıyorlarsa orada hukuk da yoktur, adalet de yoktur. Bugün Türkiye'de yaşanan tablo ne yazık ki tam olarak budur. İfade özgürlüğü sistemli bir biçimde daraltılıyor. Basın susturuluyor. Gerçekler karartılıyor. Ülke, özgürlükler açısından her geçen gün biraz daha karanlığa sürükleniyor. Bu yalnızca medyanın sorunu değil. Bu demokrasinin bilinçli şekilde çökertilmesidir.

"Amaç korkutmak, susturmak, hizaya sokmak"

İktidar, kendisini eleştiren her sesi tehdit olarak görmekte, basını düşman ilan etmekte, yargıyı, RTÜK'ü, ilan ambargolarını ve ekonomik baskıları birer sopa gibi kullanmaktadır. Amaç açıktır; korkutmak, susturmak, hizaya sokmak. Bir gün bu ülkeye gerçek demokrasi geldiğinde bu dönemde yazılanlar kadar yazılamayanlar da tek tek hatırlanacaktır. Gerçeği yazanlarla susmayı tercih edenler, direnenlerle teslim olanlar ayrışacak ve bu karanlık dönem tarih önünde ağır bir utançla alınacaktır. Bugün basın emekçileri yalnızca siyasi baskıyla değil, aynı zamanda derin bir ekonomik kıskacın içinde mesleklerini yapmaya çalışıyorlar. Düşük ücretler, güvensiz çalışma, bitmeyen mesailer ve işten atılma korkusu gazeteciliği neredeyse imkansız hale getirmiştir. Yoksullaştırılan gazeteci susturulmak istenmektedir. Bununla da yetinilmeyerek gazetecilik itibarsızlaştırılıyor, meslek değersizleştiriliyor, dijitalleşmenin yarattığı belirsizlikler fırsata çevrilerek işten çıkarmalar normalleştiriliyor.

"Gazetecilik suç değildir"

Bugün gazetecilik ne yazık ki iktidarın hedef tahtasına koyduğu bir nesne hale gelmiştir. Herkes bilmelidir ki gazetecilik suç değildir ve gerçeği yazmak suç değildir. Halk adına soru sormak suç değildir. Bu dönemde bazı gazeteciler tüm baskılara rağmen kalemlerini satmadıkları için onurla anılacak, bazıları ise güce yaslanmayı tercih ettikleri için, gerçeği gizledikleri, propaganda yapmayı gazetecilik sandıkları için utançla anılacaklardır. Çünkü gazeteciliğin gerçek değeri iktidarın güçlü olduğu zamanlarda değil, baskının en ağır olduğu anlarda ortaya çıkar. Basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin meselesi değildir. Basın özgürlüğü halkın gerçeği öğrenme hakkıdır. Bu hak gasbedildiğinde demokrasi de gasbedilir, hukuk da gasbedilir. Gerçeği yazan her gazeteci bu ülkede demokrasinin ayakta kalan son kalelerinden biridir. O kaleler yıkılırsa karanlık kalıcı hale gelir. Bu yüzden kaleminin namusuna sahip çıkan her basın emekçisi bu ülkenin onurudur, gururudur. Basın, yaşadığı çağa tanıklık eder. Eğer bu tanıklık korkuyla, çıkarla ve yalanla yapılırsa tarih sahnesi bunu asla affetmez."

Kaynak: ANKA

Demokrasi, Tekirdağ, Marmara, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Yerel Medya Buluşması... CHP Tekirdağ İl Başkanı Boduç: 'Basın Özgürlüğü Gasbedildiğinde Demokrasi de Hukuk da Gasbedilir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 13:06:10. #7.11#
SON DAKİKA: Marmara Yerel Medya Buluşması... CHP Tekirdağ İl Başkanı Boduç: "Basın Özgürlüğü Gasbedildiğinde Demokrasi de Hukuk da Gasbedilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.