Marmara'da büyük deprem uyarısı: "7'den büyük sarsıntı olasılığı var"
Marmara’da büyük deprem uyarısı: “7’den büyük sarsıntı olasılığı var”

Marmara'da büyük deprem uyarısı: "7'den büyük sarsıntı olasılığı var"
07.04.2026 08:12
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, Van’daki 5.2 büyüklüğündeki depremin bölge için normal olduğunu belirtirken, Marmara Denizi için 7’den büyük deprem ihtimaline dikkat çekti.

Haberler.com’da Melis Yaşar’ın konuğu olan Doç. Dr. Bülent Özmen, Van’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin bölgenin sismik yapısı gereği olağan olduğunu ifade etti. Van’ın deprem açısından tehlikeli bir bölgede yer aldığını vurgulayan Özmen, buna rağmen yakın zamanda 7’den büyük bir depremin beklenmediğini söyledi.

"BİR İLÇE 26 BİN DEPREMLE SARSILDI"

Türkiye’de bazı bölgelerde yoğun sismik hareketlilik yaşandığını belirten Özmen, tarihte benzeri az görülen şekilde bir ilçenin yaklaşık 26 bin depremle sarsıldığını dile getirdi. Bu durumun, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerindeki konumunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

MARMARA VE BALIKESİR İÇİN KRİTİK UYARI

Özmen, özellikle Balıkesir çevresinde 7 büyüklüğüne ulaşabilecek deprem potansiyeline dikkat çekerken, en kritik uyarıyı ise Marmara Denizi için yaptı. Tüm bilimsel çalışmaların bu bölgede 7’den büyük bir depremin gerçekleşme olasılığına işaret ettiğini belirten Özmen, riskin ciddiyetine vurgu yaptı.

Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Mehmet Günsür’den aşk dolu sözler: Her gün yeniden evlenebilirim Mehmet Günsür’den aşk dolu sözler: Her gün yeniden evlenebilirim

09:21
Ünlülere yeni dalga operasyon Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
09:10
TFF’den yeni sezon için bomba yabancı kararı
TFF'den yeni sezon için bomba yabancı kararı
08:59
Alarmları kurun Bu gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak
08:40
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu
07:54
Üsküdar Belediyesi’ne operasyon 20 kişi gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı
07:47
Polislere müjde Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak
Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak
