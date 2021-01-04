Marmaris açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında fiber teknenin arızalandığı ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı

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