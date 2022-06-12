Marmaris barlar sokağında 'huzur 'operasyonu - Son Dakika
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Marmaris barlar sokağında 'huzur 'operasyonu

12.06.2022 10:18
Marmaris barlar sokağında 'huzur 'operasyonu

Türkiye'nin gözde turizm kentlerinden Marmaris'te gece saatlerinde huzur operasyonu gerçekleşti.

Türkiye'nin gözde turizm kentlerinden Marmaris'te gece saatlerinde huzur operasyonu gerçekleşti. Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Barlar sokağı ve liman kısmındaki mekanların denetimlerini takip etti, esnaf ile görüştü.

Muğla İl Emniyet ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Asayiş, KOM, TEM, Mali Şube ve Narkotik ekipleri, bar-disko grubundaki eğlence mekanlarında kimlik, GBT, işletme belgeleri, narkotik ve kaçak içki kontrolü denetimleri gerçekleştirdi.

Gece saat 00.00 'da Barlar sokağı ve Liman kısmındaki eğlence mekanları Emniyet birimleri tarafından denetlendi. Çevre ilçelerden takviye göreve gelenler ile birlikte 120 polis gruplara dağılarak 30 Bar ve diskoya eş zamanlı Bin 712 kişinin kimlik kontrolünü yaptı.

Narkotik köpeği hassas burunlu Coco'nun da katıldığı huzur operasyonunda işletmelerde uyuşturucu maddeye rastlanmazken, kimlik kontrolünde 18 yaşından küçük 4 şahıs, 2 aranan şahıs ele yakalandı. Huzur operasyonu çerçevesinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan, mekanlarında reşit olmayan vatandaş bulunduran işletmelere idari para cezası kesildi.

Muğla İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu 300 metrelik Barlar Sokağındaki denetimleri bizzat takip ederek İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Ercan ve İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ile barlar sokağı esnafı ve limandaki esnaf ile sohbet ettiler.

Muğla İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu turizm sezonunun daha da yoğunlaşacağını, turistik ilçelerde insanların daha güvenli ve huzurlu şekilde tatil yapmaları için bu tarz denetimlerin yapıldığını ve ara ara tekrarlanacağını belirtti. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Marmaris, Türkiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris barlar sokağında 'huzur 'operasyonu - Son Dakika

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