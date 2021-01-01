Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'dan yeni yıl ziyareti - Son Dakika

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'dan yeni yıl ziyareti

01.01.2021 13:40
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'dan yeni yıl ziyareti, System.String[]

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy beraberindeki ilçe protokol ile birlikte kurumları ziyaret ederek Emniyet güçleri ve Sağlık çalışanlarına baklava ikram edip yeni yıla beraber girdi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy beraberindeki ilçe protokol ile birlikte kurumları ziyaret ederek Emniyet güçleri ve Sağlık çalışanlarına baklava ikram edip yeni yıla beraber girdi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Çam, İlçe Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan yeni yılda görev yapan kamu kuruluşlarını ziyaret ettiler.

2020 nin son saatlerindeki ilk ziyaretini Kordon Caddesi'nde bulunan Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi oldu. Burada görevli polis memurların yeni yılı kutlayarak başarı diledi. Ardından Yat Limanı'nda demirli devriye botunda görevli sahil güvenlik ekipleri yerinde hem ziyaret kutlama konuşması yapıldı. Kordon Caddesi'nde gece boyunca asayişi sağlayacak ve denetimleri yapacak olan trafik, asayiş ve motosikletli yunus timlerine ve bekçilere tedbirler ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında açıklama yapılarak yeni yılları kutlanarak görev dağılımı yapıldı.

Kaymakam Aksoy, Marmaris Devlet Hastanesine giderek nöbette olan sağlık çalışanlarına " 100 yılda bir gelen salgın bizim dönemimizi buldu, bu virüs ile mücadelede siz sağlık çalışanlarının katkısı büyük. Allah sizlerden razı olsun " dedi.

Marmaris- Muğla karayolunun 21'inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Komutanlığı kontrol noktasına gelen protokol buradaki denetimleri inceledi. Marmaris Kaymakamı Aksoy, Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlunun da katıldığı ziyarette, birlikte denetim yapan jandarma ve polis ekiplerinin yeni yılını kutlayarak baklava ikram etti.

Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy jandarma ve polislere şu açıklamayı yaptı: " 2020 yılında pandemi ile çok büyük sıkıntılar yaşadık. El birliği içinde bu zorlu günleri atlatıyoruz. Çok can kurtardınız, hepiniz hem suçlulara karşı hem de salgın ile mücadele verdiniz. Uyuşturucu ile kaçakçılık ile verdiğiniz mücadele asla yadsınamaz. Hepiniz bu vatanın değerli evlatlarısınız. Sizlerin görevle veya başka her hangi bir sorununuz olursa hepimiz bir aileyiz her zaman yanınızdayım, birbirimize güvenmek ve kenetlenmemiz bizi daha güçlü yapar. 2020 yılını nasıl el birliği ile atlattıysak bu yılı da el birliği ile çalışarak, vatanımıza ve milletimize sahip çıkarak geçireceğiz. Hepinizin yeni yılını canı gönülden kutlarım" - MUĞLA

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'dan yeni yıl ziyareti
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'dan yeni yıl ziyareti
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'dan yeni yıl ziyareti
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'dan yeni yıl ziyareti
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'dan yeni yıl ziyareti
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'dan yeni yıl ziyareti
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'dan yeni yıl ziyareti

Ertuğ Şevket Aksoy, Jandarma, Hisarcık, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'dan yeni yıl ziyareti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui ile ilgili doktorundan ilk açıklama geldi Bu nasıl vicdansızlık! Biri hamile 2 yılkı atı silahla vurularak öldürüldü Esenyurt'ta sokak ortasında kadın cesedi bulundu Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı
7'nci kattan düşen liseli Feyzanur feci şekilde can verdi 7'nci kattan düşen liseli Feyzanur feci şekilde can verdi         
13:24
G.Saray'la anılıyordu! Atletico'dan ayrılan Diego Costa'nın sözleşmesindeki detay dikkat çekti G.Saray'la anılıyordu! Atletico'dan ayrılan Diego Costa'nın sözleşmesindeki detay dikkat çekti         
12:40
Milli Piyango'da büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı! 75 milyon TL Varlık Fonu'na kaldı Milli Piyango'da büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı! 75 milyon TL Varlık Fonu'na kaldı         
12:28
Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen 'Hayalet Orhan' yurt dışına kaçarken yakalandı Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen 'Hayalet Orhan' yurt dışına kaçarken yakalandı         
12:07
Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu         
11:50
Yargıtay, eşini annesiyle görüşmeye zorlayan ve cinsel içerikli sitelere giren kocayı kusurlu buldu Yargıtay, eşini annesiyle görüşmeye zorlayan ve cinsel içerikli sitelere giren kocayı kusurlu buldu         
10:43
Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı         
09:36
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider         
00:31
Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
00:02
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu         
23:02
Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi         
22:00
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı         
15:57
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 13:50:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'dan yeni yıl ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei