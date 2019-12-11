Marmaris'te 14 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te 14 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Marmaris'te 14 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris'te 14 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Marmaris Armella Koyu'nda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 5 Irak ve 9 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen (8 erkek, 2 kadın, 4 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:52 Kaynak: İHA
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