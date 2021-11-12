MARMARİS'TE 'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' TEMALI EMNİYET KEMERİ DENETİMİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla yürüttüğü 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamda ilçe protokolü sürücülere emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunup, bu konuda bilgilendirmek için broşür dağıttı.

Marmaris İlçe Kaymakamlığı koordinesinde, İçişleri Bakanlığı'nca trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yasal ve yapısal düzenlemeler ile yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin artırılması amacıyla kamuoyu farkındalığını oluşturmak için 'Bi Hareketine Bakar Hayat' temalı kampanya başlatıldı. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, trafik polisleri ile jandarma ekipleri Muğla ve Datça karayolu girişi ile toplam 7 noktada denetim başlattı. Kordon Caddesi Atatürk Anıtı önünde durdurulan araç sürücülerine emniyet kemeri kullanmanın önemini anlatan el ilanları dağıtıldı. Emniyet kemeri takmayan sürücüler uyarıldı. Emniyet kemeri takılı olan sürücülere maske hediye edildi.Sürücü Ömer Hastan, "Şehir dışı ve içinde sürekli emniyet kemeri takıyorum. Herkese de kendi güvenliği için emniyet kemerini takmalarını tavsiye ediyorum" dedi.Bir saat süren denetim ve bilgilendirme sonrası Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, etkinlik ile ilgili açıklama yaptı. Yurtta eş zamanlı olarak İçişleri Bakanlığı'nın kampanyasını başlattıklarını belirten Kaymakam Aksoy, "Bi Hareketine Bakar Hayat' sloganında anlatmak istediğimiz, emniyet kemerini takmak bir hareketine bakar ve güvende olursunuz anlamındadır. Bizler, emniyet ve jandarmamızla beraber sürücülerimizi uyararak emniyet kemeri takmanın önemini anlatan broşürler dağıttık. Polis ve jandarmamız, sürücülerin yanı sıra vatandaşlarımızın kalabalık olduğu yerlerde bilgilendirmede bulunacaklar. İlçemizin her noktasında 7 gün 24 saat emniyet kemeri denetimleri yapılacaktır. Bütün vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz" dedi.