Marmaris'te camilerin abdesthane, şadırvan ve tuvaletleri açıldı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı tutulan camilerdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletler ile alışveriş merkezleri, restoran gibi mekanlardaki benzer yerlerin açılmasına karar verildi.

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplandı.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığının genelgesinde, camilerin abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin geçici süreyle vatandaşların kullanımına kapalı tutulması hükmüne yer verildiği hatırlatıldı.

Alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada ise "Camilerimizdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin, AVM, lokanta gibi mekanlarda bulunan benzer yerler için Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uyulmak kaydıyla 30 Haziran tarihinden itibaren açılmasına ve uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmemesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.