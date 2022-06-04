Marmaris'te dalgıçlar denizde, gönüllüler plajda temizlik yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dalgıçlar tarafından denizde dip temizliği, kurumlar ve görevliler tarafından plajda temizlik gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ile Muğla Büyük Şehir Belediyesine bağlı dalgıç timi ekipleri Atatürk Meydanı iskelesi boyunca denizde dip temizliği yaptı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Kolluk Destek Timi (KOLDES) ekipleri de çevre emniyeti aldı.

Marmaris Doğa Gönüllüleri üyeleri, Marmaris Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar Uzunyalı Plajı'nda temizlik gerçekleştirdi.

Yerli yabancı turistler güneşlenirken ekipler başta izmarit ve pet şişe olmak üzere bütün çöpleri topladı. Yaklaşık bir saat süren plaj temizliğinde 100 küçük su şişesi izmarit toplandı.

Ekipler plaj temizliğinin ardından dünya temiz kalsın diyerek gazetecilere görüntü verdi.

Dalgıçların gün boyu dalışlarında deniz dibinden plastik, metal, cam atıkları, bisiklet, sandalye, boru ev aletleri ve araba lastiğinin yer aldığı 3 tona yakın atık çıkarıldı.

Denizden ve plajdan toplanan çöpler meydanda sergilendi.

Deniz ve plaj temizliğinin ardından Atatürk Meydanı'nda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde düzenlenen atık pil toplama kampanyasında dereceye giren okullara ödülleri törenle verildi.

Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu 158 kilogram atık pil toplayarak birinci olurken, Özel Türk Koleji ikinci, Özel Çağdaş Bilim Koleji'nin de üçüncü olduğu kampanyada ilk 10'a giren okullara çeşitli hediyeler verildi ve plaket takdim edildi.

Çocukların çevreyle ilgili resimler çizdiği etkinlikte atıklardan yapılan sanatsal objelerin de sergisi açıldı.

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'ün de katıldığı etkinlikte ilçenin 3 noktasına konulan atık getirme merkezinin tanıtımı yapıldı.

Marmaris Doğa Gönüllüleri kurucularından Sinan Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya çevre gününde bir farkındalık oluşturmak adına bir araya geldiklerini belirterek, "Etkinliğimize gönüllülerimiz destek verdi. Marmaris Doğa Gönüllüleri olarak yağmur altında çamur içinde fidanlar da diktik. Amacımız insanlar bizi görsünler, Bodrum, Ortaca, Ula, Dalaman, Fethiye, Kaş, Kalkan, Kemer, Antalya ve Alanya'da doğa gönüllüleri oluştursunlar.

Böyle temizlik faaliyeti yapsınlar. Fidan dikme faaliyeti yapsınlar. Bize katılmak isteyenler sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Herkesi doğaya temizlik yaparak ve fidan dikerek sahip çıkmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.