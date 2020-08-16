Marmaris'te düğünler Kovid-19 tedbirleriyle yapılıyor - Son Dakika

Marmaris ilçesinde, düğünler yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak mahallelerde yapılmaya devam ediliyor.

Turgut Mahallesi'nde Güngör ile Neslihan Çetinbağ çiftinin düğününe gelenler, sosyal mesafe kuralına uydu, takılar kutuya bırakıldı.

Açık alanda yapılan düğünde, davetlilerin girişte ateşleri ölçüldü, dezenfektan kullanıldı.

Çetinbağ çifti ikinci düğünlerini de 19 Ağustos Çarşamba günü Denizli Pamukkala'de yapacak.

Muhtar Ümit Kaya, AA muhabirine, yeni normalleşmeye uygun olarak genç çiftin düğünlerini yaptıklarını, mahalle sakinlerinin de kurallara uyduğunu dile getirdi.

Mahallelerindeki düğünlerde önlemlere harfiyen uyduklarını aktaran Kaya, "Son günlerde vaka artışını göz önünde bulundurarak kuralları yerine getirdik. Misafirlerimiz ve mahalle sakinlerimiz da bizlere yardımcı oluyor. Genç çiftimize sağlıklı uzun ve mutlu bir yaşam diliyorum. " dedi.