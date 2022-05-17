Marmaris'te Engelliler Festivali başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'te Engelliler Festivali başladı

17.05.2022 09:51
Marmaris'te Engelliler Festivali başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Türkiye Sakatlar Konfederasyonu koordinesinde Marmaris Engelliler Festivali'nin ilki başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Türkiye Sakatlar Konfederasyonu koordinesinde Marmaris Engelliler Festivali'nin ilki başladı.

Marmaris'te Türkiye Sakatlar Konfederasyonunu, Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) işbirliği ve Marmaris Belediyesi destekleri ile Türkiye'de ilk defa 81 ilden gelen kamu kurumlarında çalışan engelli bireyler ile festival başladı.

Atatürk Caddesi'nden Atatürk Meydanı'na kadar yürüyen yüzlerce engelli birey ve aileleri ile Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Muğla Milletveki Burak Erbay, Atatürk anıtının önünde toplandı. Anıtın önünde çalıştıkları kurumların pankartlarını taşıyan engelli vatandaşlara ilk konuşmayı Konfederasyon Başkanı Yusuf Çelebi yaptı. Başkan Çelebi'nin engelli hakları ile ilgili konuşmasının ardından 19 Mayıs meydanındaki festival alanına yürüyüş gerçekleşti.

'Ülkem için Dünyam için ben de varım " sloganı ile yola çıkan engelli dernekleri ve konfederasyon üyeleri 19 Mayıs Meydanı'nda topluluğa seslendi. Ankara'dan gelen Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Genel Sekreteri Ayhan Metin " Burada birinci Marmaris Engelliler Festivali'ni yapıyoruz. Burayı seçmemizin nedeni Marmaris diğer kentlere göre çok daha erişilebilir olması, çevreyi gezdiğimizde engellilere uygun halde yapılaşma olması ve tabii ki doğası. Bu ilkti, inşallah devamı da gelecek " dedi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan yardımcısı Yıldıray Çınar yaptığı konuşmada, "Bu organizasyonda çok ciddi bir emek var, inşallah yıllar boyu devam eder, ülkenin dört bir yanından gelerek Marmaris'te çok güzel dostluklar kurduk, umarım bu dostluklarımızda daim olur" şeklinde konuştu.

Marmaris'te yaşayan ve organizasyon için yoğun emek sarf eden Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) Başkanı Tulgay Hasar yaptığı konuşmada "Bizler sadece 3 Aralık Dünya Engelliler gününde veya 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası'nda hatırlanmak değil, biz yaşadığımız her alanda 365 gün toplumsal hayatın içinde olmak, hak ettiğimiz saygıyı görmek ve hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz. Marmaris 1. Engelli Festivali bunun devamı gelecek yıllar boyunca sürecek. Hepimiz el ele vererek engelsiz bir Marmaris, engelsiz bir Türkiye ve engelsiz bir turizmi hep birlikte inşa edeceğiz" diyerek 'Türkiye'de 10 milyon engelli ve 40 milyon engelli ailesi var, bizlerin de söz hakkı var" sözlerine yer verdi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi "Bizler birey olarak dünyaya geldik, engelli olmayı talep etmedik, uzuvlarımız eksik diye hayattan kopmuyoruz. Hayatın tam içindeyiz ve unutulmasın ki herkes birer engelli adayıdır" dedi.

Konuşmaların ardından konserler ile devam eden festival gecenin ilerleyen saatlerinde son buldu. - MUĞLA

Marmaris'te Engelliler Festivali başladı
Marmaris'te Engelliler Festivali başladı
Marmaris'te Engelliler Festivali başladı
Marmaris'te Engelliler Festivali başladı
Marmaris'te Engelliler Festivali başladı
Marmaris'te Engelliler Festivali başladı
Marmaris'te Engelliler Festivali başladı
Marmaris'te Engelliler Festivali başladı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Antalya ve Muğla'da engelliler askerlik heyecanı yaşadı Son dakika haberleri | Antalya ve Muğla'da engelliler askerlik heyecanı yaşadı 1. Marmaris Engelliler Festivali Başladı 1. Marmaris Engelliler Festivali Başladı

Marmaris, Türkiye, Engelli, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te Engelliler Festivali başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:04 Çıkan husumette silahlar patladı kan döküldü: İki kardeş sokak ortasında infaz edildi
15:39 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Atatürk Havalimanı'nı İstanbullulara soralım" çağrısı: Bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa...
15:37 Beste Acar-Evren Bölek ilişkisine ilişkin skandal iddia: Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor!
15:31 Eski Rus asker ve analistten savaşa dair "kötüye gidiyoruz" itirafı: Ukrayna yakında 1 milyon askeri cepheye sürecek
15:31 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko duyurdu: Ukrayna barış müzakerelerinden fiilen çekildi
15:30 CHP'li Seyit Torun'dan Kadıköy Belediyesi hakkında açıklama: Algı operasyonunun yeni halkası
15:19 Enginar soyma işi yapan üç kişi, bir mühendisten fazla gelir elde ediyor! Günde 1500'e yakın enginar soyarak 30 bin lira kazanıyorlar
15:18 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan iktidara: SADAT'larınız, kumpaslarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek!
15:14 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sanem ve Çolpan yeniden bir araya gelecek mi?
14:50 Gece oteldeki yatağında yatan kadın, sabah kalktığında otel çalışanını kendisine tecavüz ederken yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 16:10:02. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te Engelliler Festivali başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement