Marmaris'te eşsiz manzara eşliğinde olta balıkçılığı - Son Dakika

Marmaris'te eşsiz manzara eşliğinde olta balıkçılığı

11.11.2020 07:59
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar sonbaharın keyfini olta balıkçılığı yaparak çıkartıyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar sonbaharın keyfini olta balıkçılığı yaparak çıkartıyor. Çoğunluğu emeklilerden oluşan kişiler plajda portatif sandalyede oturup hem olta ile balık avlıyor hem de eşsiz deniz manzarasını izliyor.

Marmaris ilçe merkezinde yaz sezonunun bitmesiyle plajlardan çekilen turistler yerine çoğunluğu emeklilerden oluşan olta balıkçılığı tutkunları akın etti. İlçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar, olta balıkçılığı tutkunları ile doldu. Kimileri bisikleti ile kimileri yürüyerek geldikleri plajlarda portatif sandalyelerine oturarak oltalarını salladı. Saatlerce oltalarına balık takılmasını bekleyen Marmarisliler, eşsiz deniz manzarası eşliğinde anın keyfini çıkardı. Sahile gelenler, plaja gelirken yasal ölçülere uygun olan kefal, levrek ve çupra balıkları tuttu. Amatör olta balıkçılık keyfini yaşayanlar gün batımına az bir süre kala mutlu şekilde evlerinin yolunu tuttu

8 yıldır Marmaris'te yaşayan işçi emeklisi Haydar Tanrıverdi, "Aslen Muğla'nın Yatağan ilçesi doğumluyum. Emekli olduktan sonra en büyük tutkum olan kıyı olta balıkçılığı hobimi gerçekleştiriyorum. Bisikletimle Halk Plajı'na geliyorum. İki oltamı denize atıp beklerken, manzarayı seyrediyorum" dedi.

İstanbul'da bir firmadan 7 yıl önce emekli olduktan sonra eşiyle Marmaris'e yerleşen Berna Atıl da, "Marmaris havası çok güzel. Eşim olta balıkçılığı tutkunudur. Kendisi ile gelip giderken bende de tutku oldu. Manzara eşliğinde balık avlamak çok güzel. Aslında balık bahane manzara şahane" diye konuştu.


Marmaris'te eşsiz manzara eşliğinde olta balıkçılığı
Marmaris'te eşsiz manzara eşliğinde olta balıkçılığı
Marmaris'te eşsiz manzara eşliğinde olta balıkçılığı
Marmaris'te eşsiz manzara eşliğinde olta balıkçılığı
Marmaris'te eşsiz manzara eşliğinde olta balıkçılığı
Marmaris'te eşsiz manzara eşliğinde olta balıkçılığı
Marmaris'te eşsiz manzara eşliğinde olta balıkçılığı

Atatürk Caddesi, Marmaris, Balık, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te eşsiz manzara eşliğinde olta balıkçılığı - Son Dakika


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