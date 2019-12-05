Marmaris'te Kıbrıs gazilerine madalya ve berat belgesi takdim edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 51 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra şehit ve gaziler için dua edildi.

Marmaris Kaymakamı Şevket Ertuğ Aksoy, yaptığı konuşmada, Sultan Alpaslan'dan beri Anadolu'da yaşam süren Türk milletinin, hür ve bağımsız yaşamasını şehit ve gazilere borçlu olduğunu söyledi.

Aksoy, "Kahramanlıkların bir tanesi de Kıbrıs Barış Harekatı'dır. Kıbrıs bugün barışa ve huzura şehit ve gazilerimizle kavuşmuştur." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris Temsilcisi Kıbrıs Gazisi Azmi Özkan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 2012'de aldığı kararla 45 yıl sonra madalyalarına kavuşmanın mutluluğu yaşadıklarını kaydetti.

Törende 51 gaziye ve ebediyete intikal etmiş ve sağlık sorunu yaşayan gazilerin eş ve çocuklarına madalya ve berat belgeleri verildi.

Gazilere madalyaları Kaymakam Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köksal, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan, Muğla Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Duymuş, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Oğuz Eryılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinka'ya taktı.

Tören toplu hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu.