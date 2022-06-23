Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı - Son Dakika
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Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı

23.06.2022 15:47

Marmaris'te 2 gün önce başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangını ile mücadele devam ediyor. Yangının ilk başladığı alan ve yanan ormanlık bölge havadan helikopter ile görüntülendi. Göz alıcı yeşilliğin içinde küle dönen ağaçlar yürek parçaladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın 5 noktada ilerliyor. Değirmenyanı, Bördübet, Amazon Yedi Adalar, Okluk Koyu ve Çubucak mevkilerinde etkili olan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Marmaris'te orman yangının ilk başladığı nokta havadan görüntülendi, manzara yürek yakıyor

815 ARAÇ GÖREVDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bölgede süren çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Yangını söndürme çalışmalarına katılan personel ve araç sayısını da açıklayan AFAD, şu bilgileri paylaştı: "Bin 12'si Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere toplamda 2 bin 851 personel görev yapmaktadır. AFAD koordinasyonunda Muğla iline 14 ilden toplamda 111 araç görevlendirmesi yapılmıştır. Bölgedeki çalışmalar için 41 hava aracı (27 helikopter, 14 uçak), 330 arazöz ve 96 iş makinesi, 28 itfaiye ve su tankeri, 24 TOMA, 2 İHA olmak üzere toplamda 815 araç görevlendirilmiştir."

Marmaris'te orman yangının ilk başladığı nokta havadan görüntülendi, manzara yürek yakıyor

274 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede sıcaklığın en yüksek 34 derece, rüzgarın saatte 22 kilometre, nem oranının ise yüzde 36 olmasının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, "Yangınlar sırasında Marmaris ilçemizde toplamda 274 kişi tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan talep edenler otelde misafir edilmektedir. Ayrıca 83 hayvan ve 52 aracın tahliyesi sağlanmıştır. 11 tahliye edilen vatandaşımıza barınma hizmeti verilmektedir" denildi.

Marmaris'te orman yangının ilk başladığı nokta havadan görüntülendi, manzara yürek yakıyor

İLK NOKTA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Alevlere karşı mücadelenin sürdüğü orman yangının ilk başladığı alan ve yanan ormanlık bölge havadan helikopter ile görüntülendi.

İşte bölgeden kareler;

Marmaris'te orman yangının ilk başladığı nokta havadan görüntülendi, manzara yürek yakıyor
Marmaris'te orman yangının ilk başladığı nokta havadan görüntülendi, manzara yürek yakıyor
Marmaris'te orman yangının ilk başladığı nokta havadan görüntülendi, manzara yürek yakıyor
Marmaris'te orman yangının ilk başladığı nokta havadan görüntülendi, manzara yürek yakıyor
Marmaris'te orman yangının ilk başladığı nokta havadan görüntülendi, manzara yürek yakıyor
Marmaris'te orman yangının ilk başladığı nokta havadan görüntülendi, manzara yürek yakıyor
Marmaris'te orman yangının ilk başladığı nokta havadan görüntülendi, manzara yürek yakıyor
YORUMLAR
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Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor MARMARİS'TE ORMAN YANGINI (4) MARMARİS'TE ORMAN YANGINI (4)

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SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı - Son Dakika
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