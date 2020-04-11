Marmaris'te oteller ve konaklama tesisleri açık kalabilecek - Son Dakika

Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, oteller ve konaklama tesisleri açık olabilecek, çalışanları da sokağa çıkabilecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan kurul, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararları görüştü.

Bu kapsamda, sokağa çıkma yasağı uygulanan ilçede oteller ve konaklama tesislerinin açık kalmasına, buralarda çalışanlar ile yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların ihtiyaçlarının karşılanması için görevli olanların sokağa çıkma yasağından istisna tutulmasına oy birliğiyle karar verildi.

Ayrıca, ilçede tüp dağıtımı yapılmasına, veterinerler ve sokak hayvanlarını besleyenlerin sokağa çıkmasına izin verilmesi kararlaştırıldı.