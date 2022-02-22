MARMARİS'TE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ - Son Dakika
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MARMARİS'TE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

22.02.2022 18:00

13.30 saatleri arasında etkili olan sağanak yağışta metrekareye 89 kilogram yağmur düştü.

13.30 saatleri arasında etkili olan sağanak yağışta metrekareye 89 kilogram yağmur düştü. Sağanak yağmurun etkisini yitirmesi ile birlikte belediye ekipleri temizleme çalışması başlattı. Yanan dağlık alanlardan çamurlu sularla taşınan taş ve kaya parçaları ile ağaç dalları temizlendi. Çamur ile kaplanan 5 sokak ve 2 cadde de iş makineleri ile temizlendi. İlk tespitlere göre 1 apart otel, 14 ev, 4 iş yeri ile onlarca tarla, bahçeye dolan sel sularını tahliye etmek için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Turban mevkii ile İçmeler Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik karayoluna heyelan ve sel sularıyla gelen balçık ve kaya parçaları kepçe ve dozerlerle temizlendi. Yol yaklaşık 2 saat sonra tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan sel suları ile sürüklenerek hasar gören araç sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaşanan sel felaketinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Mesai arkadaşlarımızla birlikte sağanak yağmurun ilk başladığı sabah saatlerinden itibaren sahada tedbirlerimizi aldık. İş makineleri dağlardan gelen çamurları temizledi. Kesilmiş ağaç dalları ve çeşitli atıklarla tıkanan dereler temizlendi. İtfaiye ekiplerimiz su taşkınları olan alanlarda tahliye işlemi yapıyor. Temizlik ve onarım çalışmalarımız hızlı şekilde devam etmektedir. Hasar tespit çalışmaları sürüyor" dedi.

MARMARİS'TE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
MARMARİS'TE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
MARMARİS'TE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
MARMARİS'TE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
MARMARİS'TE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
MARMARİS'TE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
MARMARİS'TE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
MARMARİS'TE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
MARMARİS'TE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
MARMARİS'TE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
MARMARİS'TE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
MARMARİS'TE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
MARMARİS'TE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
MARMARİS'TE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

YORUMLAR (1)
  • Naci Kuru: Belediye resmen son 10 yildir kazik cakmadi diyebiliriz bu durum icin. Her zaman ayni sey. Birde sikayet eden fazla yok. Zaten yerli halk cekmis gitmis ortam kimlere emanet gidin gorun. Erkek olarak bile carsida gezemessin mutlaka kolundan ceken birisi olur bisey satmak icin. Rezillik diyorum ya o kdar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Marmaris, İtfaiye, Muğla, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARİS'TE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ - Son Dakika


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