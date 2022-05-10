Marmaris'te sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Marmaris'te sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

10.05.2022 20:22
Marmaris'te sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir restoranda çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir restoranda çalışan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede yaptıkları denetimlerde bir restoranda çalışan V.B'nin Siteler Mahallesi'ndeki personel dairesinde sahte içki üretildiğini tespit etti.

Restoranın personel dairesinde yapılan aramada 18 şişe sahte içki, 20 litre etil alkol, 2 damacana içerisinde 21 litre sahte içki, 2 şişe gümrük kaçağı içki, 38 paket gümrük kaçağı sigara, 25 boş içki şişesi ve 15 boş etil alkol bidonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan V.B. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'te sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika


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