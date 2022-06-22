Marmaris'teki orman yangını bölgeye yayılmaya başladı! Evler tedbir amaçlı boşaltılıyor - Son Dakika
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Marmaris'teki orman yangını bölgeye yayılmaya başladı! Evler tedbir amaçlı boşaltılıyor

22.06.2022 17:29

Muğla'nın Marmaris'te dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, şiddetini artırarak etkisini sürdürüyor. Yangını söndürme çalışmaları sürerken Değirmenyanı mevkiindeki bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle kuzey bölgelerde de etkili oluyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediyor.

BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Bölgeye yakın Değirmenyanı mevkiinde Ahmediye Sokağı'ndaki 20 kadar ev, olası bir tehlikeye karşı boşaltıldı. Yerleşim yerindeki 68 kişi ile 13 büyükbaş, 16 küçükbaş, 10 tavuk ve araçlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Marmaris'teki orman yangını nedeniyle bölgedeki evlerin tahliyesi sürüyor

YANGININ SIÇRAMAMASI İÇİN ÇABA HARCANIYOR

Emniyet ile jandarma ekiplerince, bölgedeki evlerin yakınında bulunan ağaçlara yangının sıçramaması için TOMA'larla su sıkılıyor. Yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.

Marmaris'teki orman yangını kuzey bölgeleri esir aldı! 20 ev boşaltıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İlimiz Marmaris ilçesi Amazon köyü Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda 21.06.2022 günü saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili olarak Mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Marmaris'teki orman yangını kuzey bölgeleri esir aldı! 20 ev boşaltıldı

BAKAN KOCA: HERHANGİ BİR YARALANMA OLAYI YAŞANMADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, "Muğla'da dün akşam başlayıp söndürme çalışmaları halen devam eden orman yangınıyla mücadele eden görevlilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Bakanlığımıza bağlı ekipler ilk anlardan beri olay yerindedir. Yangın sebebiyle bütün milletimize geçmiş olsun diyorum. Yangınla mücadele sırasında şu ana dek herhangi bir yaralanma olayı, belirgin sağlık problemi yaşanmadı. 115 sağlık personelimiz 17 ambulans, 15 UMKE timi, 1 motorize ambulans ve 1 mobil komuta aracı ile görev başında. Hepimiz, yüreklere su serpecek haberi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte bölgeden kareler;

Marmaris'teki orman yangını nedeniyle bölgedeki evlerin tahliyesi sürüyor
Marmaris'teki orman yangını kuzey bölgeleri esir aldı! 20 ev boşaltıldı
Marmaris'teki orman yangını kuzey bölgeleri esir aldı! 20 ev boşaltıldı
Marmaris'teki orman yangını kuzey bölgeleri esir aldı! 20 ev boşaltıldı
Marmaris'teki orman yangını kuzey bölgeleri esir aldı! 20 ev boşaltıldı
Marmaris'teki orman yangını kuzey bölgeleri esir aldı! 20 ev boşaltıldı
Marmaris'teki orman yangını kuzey bölgeleri esir aldı! 20 ev boşaltıldı
Marmaris'teki orman yangını kuzey bölgeleri esir aldı! 20 ev boşaltıldı
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Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'teki orman yangını bölgeye yayılmaya başladı! Evler tedbir amaçlı boşaltılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Marmaris'teki orman yangını bölgeye yayılmaya başladı! Evler tedbir amaçlı boşaltılıyor - Son Dakika
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