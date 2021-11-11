Marmaris yangınında hayatını kaybeden Hasdemir ve Akdemir için hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir ve gönüllü Şahin Akdemir için hatıra ormanı oluşturuldu.

İçmeler Mahallesi'nde 27 Haziran'da başlayan orman yangınını söndürürken hayatını kaybeden orman işçisi Hasdemir ile 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi'ndeki yangına müdahale eden ekiplere gönüllü olarak su taşırken yaşamını yitiren Akdemir anısına oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi.

İçmeler Mahallesi'ndeki 100 hektarlık hatıra ormanında düzenlenen törende, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, ilçenin büyük bir orman yangını yaşadığını söyledi.

Yangın felaketinden sonra yaraların hızlı bir şekilde sarıldığını belirten Aksoy, Marmaris ormanlarını kurtarmaya çalışırken yaşamlarını yitiren Hasdemir ve Akdemir'in hatırasını yaşatacaklarını söyledi.

Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Dingil de hatıra ormanında kızılçam, sığla, hünnap, keçi boynuzu, dut, mavi servi, kara servi, defne, erguvan ve yalancı akasyadan oluşan 50 bin fidanın toprakla buluşturulacağını kaydetti.

Etkinlikte Hasdemir ile Akdemir'in yakınlarıyla asker ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi fidanları oluşturulan teraslara dikti.

Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, hatıra ormanında incelemede bulundu.