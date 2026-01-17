Marmarisli Kadınlar 9 Yıldır Futbol Oynuyor - Son Dakika
Marmarisli Kadınlar 9 Yıldır Futbol Oynuyor

17.01.2026 23:20
Marmaris'te kadınlar, haftada bir halı sahada futbol oynayarak stres atıyor ve sosyalleşiyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı meslek gruplarından bir araya gelen kadınlar, yaklaşık 9 yıldır haftanın bir günü halı sahada futbol oynayarak hem spor yapıyor hem de günlük hayatın stresinden uzaklaşıyor. Kadınlar, Marmaris'te düzenli olarak halı sahada maç yapan başka bir kadın grubu olmadığını belirtiyor.

Tamamı kadınlardan oluşan ancak kalecilerinin erkek olduğu takım, 9 yıl önce aynı zamanda takım kaptanı olan Eda Şencan tarafından kurulmuş. Çocukluğundan bu yana futbol oynadığını ifade eden Şencan, takımı kendisinin kurduğunu ve kaptanlığını yaptığını belirterek, "Futbolu çok seviyorum. Bu takımı kurduk, yıllardır birlikteyiz. Aramıza katılmak isteyen herkesi bekleriz" dedi. Takımda optisyen, hemşire, güvenlik görevlisi, rehber, ev hanımı, doktor gibi farklı sektörlerden çalışan birçok kadın yer alıyor.

Takım oyuncularından Buse Öykü Yalçınkaya, yaklaşık 8-9 yıldır düzenli olarak futbol oynadıklarını söyleyerek, "Her pazartesi akşamları oynuyoruz. Kışın saat 9-10, yazın ise 8-9 arasında maç yapıyoruz. Kendimize ait bir kadromuz var ama zaman zaman katılanlar ya da ara verenler oluyor. 6'ya 6 oynuyoruz, bazen sayı artı eksi olabiliyor, kendi aramızda dengeliyoruz. Biz çok memnunuz ve mutluyuz. Marmaris'te bizimle olmak isteyen tüm kadınları bekliyoruz" diye konuştu. Çarşıda optisyen olarak çalıştığını belirten Yalçınkaya, takım arkadaşlarının çoğuyla futbol sayesinde tanıştıklarını da ekledi.

Ortaokuldan bu yana futbol oynadığını ifade eden ameliyathane hemşiresi Büşra Tunç ise Marmaris'e geldikten sonra bu kadın futbol grubuyla tanıştığını söyledi. Tunç, "Her hafta pazartesi 08.30'da oynuyoruz. Kadınların futbol oynamasına başta şaşıranlar oluyor ama yakın çevremiz artık alıştı. Hatta bu işi daha geniş kitlelere yaymak ve kadınları spora teşvik etmek istiyoruz" dedi. Tunç, ayrıca kendi çalıştığı hastanede de kadınlar için halı saha organizasyonu düzenlediğini belirterek, "Hastane içinde kadınlara yönelik bir halı saha etkinliği yaptım. Buradaki ekiple karşılıklı maç yaptık, çok eğlenceli ve güzel bir deneyim oldu. Bu tür etkinlikler hem sosyalleşmemizi sağlıyor hem de farklı meslek gruplarından insanlarla tanışmamıza vesile oluyor. Tüm kadınları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımda kalecilerin erkek olduğunu da belirten Tunç, bunun nedenini ise esprili bir dille anlatarak, "Kadınlara kıyamadığımız için kalecilerimiz erkek. Ama onların da uyması gereken özel kurallar var. Kalenin önünden bir adımdan fazla çıkamıyorlar, sert şut çekemiyorlar. Yani hem kadınları hem de erkek gücünü dengeleyerek, herkes için keyifli ve güvenli bir maç ortamı oluşturuyoruz" dedi.

Marmarisli kadınların 9 yıldır sürdürdüğü bu futbol geleneği, sporun birleştirici gücünü ve kadınların sahada da var olabileceğini bir kez daha gösteriyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

