Son Dakika Haberleri: Mart ayı üretici ve market fiyatları açıklandı

Mart ayı üretici ve market fiyatları açıklandı

1 saat önce

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Martta markette en yüksek fiyat artışı yüzde 67,73 ile sivri biberde görüldü.

Mart ayı üretici ve market fiyatları açıklandı, System.String[]
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Martta markette en yüksek fiyat artışı yüzde 67,73 ile sivri biberde görüldü. Bunu yüzde 15,32 ile pırasa ve yüzde 12,77 ile domates takip etti" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:11 

Şemsi Bayraktar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ekonomi
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