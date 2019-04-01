Mart ayı üretici ve market fiyatları açıklandı
1 saat önce
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Martta markette en yüksek fiyat artışı yüzde 67,73 ile sivri biberde görüldü.
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar
, "Martta markette en yüksek fiyat artışı yüzde 67,73 ile sivri biberde görüldü. Bunu yüzde 15,32 ile pırasa ve yüzde 12,77 ile domates takip etti" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:11
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