Mart Ayında En Çok Konuşulan Ünlü İsimler Belli Oldu

MART ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan isimleri belirlendi. 20 senelik eşi Zafer Çika 'yı geçirdiği trafik kazası sonucu kaybeden Demet Akbağ , ay boyunca en çok konuşulan isim oldu.Medya Takip Merkezi (MTM), mart ayı magazin raporunu açıklandı. Buna göre, 20 senelik eşi Zafer Çika'yı geçirdiği trafik kazası sonucu kaybeden Demet Akbağ, mart ayında 6 bin 694 haberin konusu oldu. Acun Ilıcalı , en çok konuşulan ünlü isimler listesinin ikinci sırasında yer alırken, onu Ahmet Kural ile süren davası ile Sıla Gençoğlu takip etti.DEMET AKBAĞ'IN ACI KAYBI MEDYADA GENİŞ YANKI BULDUGeçtiğimiz ay sanat, magazin ve spor camiası, ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın ölüm haberiyle sarsıldı. İzmir 'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zafer Çika'nın vefatı yakın dostlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla Çika'ya veda etti. 20 senelik eşini kaybetmenin acısını yaşayan usta oyuncu Demet Akbağ, mart ayında 6 bin 694 haberin konusu oldu.SILA İLE HAZER AMANİ ARASINDAKİ YAKINLAŞMA KONUŞULMAYA DEVAM EDİYOR Hazer Amani ile Sıla Gençoğlu, 17 Ocak'ta şarkıcının otomobilinin içinde samimi bir halde görüntülenmişti. Amani, Sıla ile arasında bir şey olmadığını ve bir proje için görüştüklerini söylemişti. İki tarafın da üstü kapalı cevaplar vererek olaya açıklık getirmemesiyle büyüyen iddialara göre, 5 yıllık eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan boşanan Hazer Amani şarkıcı Sıla ile aynı evde yaşamaya başladı. Özel hayatındaki çarpıcı gelişmelerle konuşulan Sıla, 5 bin 81 haberle medyada en çok haberi bulunan isimlerden oldu.BEREN SAAT İLE KENAN DOĞULU BOŞANMA İDDİALARIYLA GÜNDEMDEYDİ2014 yılında Amerika 'da evlenen şarkıcı Kenan Doğulu ile Beren Saat 'in evliliğinde uzun süredir kriz yaşandığı iddia ediliyordu. İkili arasındaki son boşanma söylentisi ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Çift konuyla ilgili sessizliğini korurken, Saat'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dedikoduları alevlendiriyordu. Beren Saat'in Instagram 'da yaptığı 'En hüzünlü doğum günüm' paylaşımı, Beren Saat-Kenan Doğulu evliliğinde sona gelindiği dedikodularına yol açmıştı. Önce Kenan Doğulu, ardından Beren Saat'ten iddialara yalanlama geldi. Öte yandan Netflix'in yeni dizisinde Urfa Göbeklitepe 'de yaşayan 'Atiye' adlı özel güçleri olan bir kadını canlandıracağı öğrenilen Beren Saat, MTM'nin mart ayı raporuna göre medyada 4 bin 329 haberle konuşuldu.CEM YILMAZ YENİ ŞOVU İLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİOyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na yönelik 'hakaret, tehdit ve kasten yaralama' suçlarından hakim karşısına çıktı. Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Ahmet Kural, "Sıla Hanım'ın arkadaşlarıma ve inançlarıma yönelik saygısızlığı nedeniyle ayrıldık" ifadesine açıklık getirdi. Yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çeken Kural, ayrılık açıklamasında inanç kelimesinin cımbızlandığını belirterek yanlış anlaşıldığını söyledi. Verilen ifadeler sonrası duruşma 22 Nisan 'a ertelenirken Ahmet Kural'ın 5 yıla kadar hapsinin istendiği öğrenildi. Kural, mart ayında 3 bin 995 haberle konuşuldu. Cem Yılmaz , prömiyerini İngiltere 'de yaptığı 'Diamond Elite Platinum Plus' adlı yeni stand-up gösterisini Tim Show Center'da sergiledi. 3 saat sahnede kalan komedyeni izleyenler arasında sevgilisi Defne Samyeli 'nin yanı sıra Aslışah Alkoçlar, Tolga Çevik , Seda Güven ve Özkan Uğur da vardı. Yıllar sonra stand-up şovlarına start veren komedyen Cem Yılmaz, 3 bin 670 haberle adından söz ettirdi.- İstanbul