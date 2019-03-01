Mart Ayında Sizi Netflix'e Bağlayacak 8 Film

Netflix, Mart ayında yeni yapımları zengin kütüphanesine eklemeyi hedefliyor. Eğer siz de kaliteli film izleme arayışı içerisindeyseniz listemizi inceleyebilirsiniz. Yaptığımız listede, daha önce hiç görmemiş olabileceğiniz filmlerle birlikte Oscar ödüllü başyapıtlar da bulunuyor. Sözü fazla uzatmadan listemize geçelim:
A Clockwork Orange
VIDEO Yönetmen
: Stanley Kubrick
Yapım yılı: 1971
IMDb: 8,3/10
Rotten Tomatoes: %93
Tür: Dram/Gizem
Anthony Burgess
'in aynı isimli romanından uyarlanan film, Alex ve yancılarının distopik bir
İngiltere
'de sebep olduğu kargaşaları anlatarak, kaç kere izlemiş olursanız olun kendini izlettirmeyi başarıyor.
Crouching Tiger, Hidden Dragon
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Yönetmen: Ang Lee
Yapım yılı: 2000
IMDb: 7,9/10
Rotten Tomatoes: %97
Tür: Dram/ Fantastik
Netflix daha öncelerde bu filmin devam filmini yayınlamıştı, onu atlayıp bu orjinal yapımı izlemenizi tavsiye ederiz. Ekrana güzel yansıtılmış hikayesi ve etkileyici dövüş sahneleriyle film, izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor.
Junebug
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Yönetmen: Phil Morrison
Yapım yılı: 2005
IMDb: 7/10
Rotten Tomatoes: %87
Tür: Komedi/Dram
Bu drama-komedi filmi, doğuracağı çocuğunun ailevi sorunlarını çözeceğine inanan bir anne rolüyle
Amy Adams
'a ilk Oscar adaylığını getirmişti. Ailenizle oturup sinema gecesi yapmak istiyorsanız, bu film tam size göre.
The Hurt Locker
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Yönetmen: Kathryn Bigelow
Yapım yılı: 2009
IMDb: 7,6/10
Rotten Tomatoes: %84
Tür: Dram/Gizem
Bu film, çok düşük bir bütçeyle çekilmiş olmasına rağmen en iyi film dalında Oscar kazandığı için eleştirmenler tarafından yerin dibine sokulmuş bir yapım. Yönetmen Kathryn Bigelow'a da en iyi yönetmen Oscar ödülünü kazandıran bu filmi izlemenizi kesinlikle tavsiye ederiz. Filmin başrolünde ise Avengers serisindeki Hawkeye rolüyle tanıdığımız Jeremy Renner bulunuyor.
The Notebook
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Yönetmen: Nick Cassavetes
Yapım yılı: 2004
IMDb: 7,9/10
Rotten Tomatoes: %85
Tür: Romantik/Dram
Ülkemizde de oldukça popüler olan The Notebook, bir romantik drama klasiği. Eğer üzgün hissediyorsanız ve üzüntünüzü dramatik bir filmle pekiştirmek istiyorsanız The Notebook sizin için ideal bir seçim.
Winter's Bone
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Yönemten: Debra Granik
Yapım yılı: 2010
IMDb: 7,2/10
Rotten Tomatoes: %76
Tür: Dram/Gerilim
Jennifer Lawrence
, The Hunger Games'ten bildiğimiz Katniss Everdeen rolüyle tanınmadan önce, bu filmde oynadığı kaybolan babasını bulmaya çalışan sert bir Ozark Dağları kızı rolüyle Oscar'a aday olmuştu.
Blue Jasmine
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Yönetmen: Woody Allen
Yapım yılı: 2013
IMDb: 7,3/10
Rotten Tomatoes: %77
Tür: Komedi/Dram
Cate Blanchett
, bu Woody Allen şaheserindeki performansıyla Oscar kazanmıştı. Filmde bir New Yorklunun,
San Francisco
'ya taşınıp adapte olmaya çalışmasını izliyoruz.
The Lives of Others
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Yönetmen: Florian Henckel von Donnersmarck
Yapım yılı: 2006
IMDb: 8,4/10
Rotten Tomatoes: %92
Tür: Dram/Gerilim
2007'de en iyi yabancı dildeki film dalında Oscar kazanan filmde, 1980'in Doğu
Berlin
'inde gizli görevde bulunan bir Stasi ajanının hikayesini izliyoruz.
Sizler için, Mart ayının farklı günlerinde gelecek olan bu cevher niteliğinde olan filmleri ve tüm zamanların en iyisi sayılabilecek filmleri sıraladık. Sizin de önerileriniz varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.