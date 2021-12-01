Masallar Şenliği, 15 çevrimiçi ve 3 yüz yüze etkinlikle 700 masalsevere ulaştı - Son Dakika

Yazar Dr. Nilay Yılmaz danışmanlığında düzenlenen Düşündüren Masallar Şenliği'nde masallar, felsefi sorular, düşündüren oyunlar, renkli sanat çalışmaları, eğlenceli drama ve kukla atölyeleriyle işlendi. Nilay Yılmaz, Aslı Şişman, Bahar Gürey, Bilge Buhan Musa, Burcu Ceylan, Çiğdem Odabaşı, Derya Bakıcı,Ece Nur Ateş, Gökçe Türkmen, Gül Çandır, Mehlika Yazgıç, Mehmet Aytaç, Nihan Akkocaoğlu Çayır, Özge Toparlak, Senem Kıroğlu Nane, Sevde Koyuncu, Sevim Demir Aytaç, Sinem Feride Yavaş, Şennaz Uzun, Ummahan Aykurt ve Yasemin Çobanoğlu eşliğinde gerçekleştirilen atölyelerde, ekolojik anlatılarda çevreye saygılı olan, yoga anlatılarında fiziksel, zihinsel ve ruhsal farkındalığı bulunan, oyunlarda temel haklarına sahip çıkan mitolojik karakterler ve masal kahramanları, çocukları ve aileleri masalların satır aralarında yolculuğa çıkardı.

Nilay Yılmaz ve Nihan Akkocaoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen "Masalları Düşünmek: Masallarla Felsefe ve Düşünme Oyunları" konulu söyleşiye çok sayıda eğitimci ve ailenin yanı sıra Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci de katılım gösterdi.Çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını, düşüncelerini şekillendiren masalların önemine değinen Jale Nur Süllü, bilim insanı Albert Einstein'ın"Çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız, onlara masal okuyun. Daha zeki olmalarını istiyorsanız, onlara daha fazla masal okuyun" sözlerini dile getirerek, masalların çocukların gelişiminde büyük rol oynadığına ve çocukların mutlak suretle masal okumaya teşvik edilmesi gerektiğine vurguda bulundu. Söyleşide masallar felsefi bakış açısı ve yaratıcı okuma yöntemleri ile değerlendirildi. Masallarda söylenen, farklı söylenmesi gereken ya da hiç söz edilmeyen düşünceleri çocuklarla birlikte tartışmanın yöntemleri üzerine konuşuldu.

Söyleşiye katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ise Masal Şatosu ekiplerinin, hem çocukların hem de yetişkinlerin hayal güçlerini besleyecek vekişisel gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalarına devam edeceğini belirterek, şenliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.