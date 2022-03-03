Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün - Son Dakika
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Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün

03.03.2022 14:01
Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün

AÇIK havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

AÇIK havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Kararın ilk gününde İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde bazıları maskelerini çıkarırken, bazıları ise takmaya devam etti.

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüsle mücadelede yeni dönem başladı. Alınan yeni kararlarla, açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı. İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde bazıları maskelerinin çıkarırken, bazıları ise maske takmaya devam etti.

"KENDİ SAĞLIĞIMIZ İÇİN TAKMAK ZORUNDAYIZ"

Kendi sağlığı için maske takmaya devam edeceğini belirten Rahmi Öztürk, " Sağlık Bakanlığı'nın öyle 'maskeyi çıkarın' demesiyle olmaz o iş. Her gün 50 bin civarında kişi hastalanıyor. Her gün 200 kişi ölüyor. Sanki hastalık bitmiş ve rahatlığa ermişiz gibi oldu." dedi. Metin Taş, "Hükümetten açıklama yapıldı ama kendi sağlığımız veya başkasının sağlığı için takmak zorundayız. Çok erken bir karar alındı. Günümüz şartlarında bazı insanlar havaların soğuk olmasından dolayı da takıyor" şeklinde konuştu. Ayşe Yılmaz ise maske takmaktan vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Açıklanan karar umurumda değil ben kendimi korumak için takıyorum. Düşünülmeden alınmış bir karar. Maske takmaya devam edeceğim" dedi.

"SOĞUK HAVADA KORUNAKLI OLUYOR"Havanın soğuk olması nedeniyle maske taktığını söyleyen Göksu Kızıltaş, "Soğuk olduğu için korunaklı oluyor. Sıcak havalarda takmak zor oluyor ama insanların kendilerine bağlı bir karar, tedbir amaçlı takılabilir" ifadelerini kullandı.


Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün
Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün
Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün
Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün
Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün
Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün
Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün
Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün
Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün
Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün
Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün
Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün
Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün
Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün
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İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKE KARARINA ÇABUK UYUM SAĞLANDI İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKE KARARINA ÇABUK UYUM SAĞLANDI

Bilim Kurulu Toplantısı, İstiklal Caddesi, İstanbul, Röportaj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün - Son Dakika


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